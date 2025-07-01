МОЗ скасувало 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чиновникам: перевірки тривають

Міністерство охорони здоров'я України скасувало 445 рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям, більшість з яких стосуються Державної митної служби. В рамках перевірки 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів продовжуються.

За результатами перевірки, були скасовані 445 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності посадовцям. Найбільше частка скасованих рішень – серед посадовців Державної митної служби України. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, пише УНН. За результатами перевірки 445 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки), чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків) - йдеться в повідомленні. Зазначається, що загалом до перевірки включено 2630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи, ще 423 осіб викликано на дообстеження для уточнення функціонального стану. Найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на: Державна митна служба України – 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках – рішення змінено; Державна податкова служба України – 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 – змінено; Органи прокуратури – 448 справ із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень було скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 особа викликана на дообстеження. Доповнення МОЗ спільно з правоохоронними органами ведуть перевірки рішень МСЕК щодо посадовців. Перевірки проводяться на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Для здійснення перевірок Міністерство охорони здоров’я створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу. Нагадаємо З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. У новій системі замість МСЕК розглянуто вже понад 220 тисяч справ