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У новій системі замість МСЕК розглянуто вже понад 220 тисяч справ

Київ • УНН

 • 986 перегляди

В Україні з 2025 року діє нова система оцінювання повсякденного функціонування особи замість МСЕК. Вже розглянуто понад 220 тисяч справ, ухвалено рішення щодо інвалідності у 162 тисячах випадків.

У новій системі замість МСЕК розглянуто вже понад 220 тисяч справ

У 2025 році в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування особи на заміну МСЕК. До нової системи вже заведено понад 254 тисячі справ, розглянуто більш як 220 тисяч справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Деталі

МОЗ нагадує, що у 2025 році в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування особи. Замість паперових справ і неоднозначних процедур – прозорий підхід. Це сучасна модель, що дозволяє визначати потребу у статусі інвалідності на основі реального впливу хвороби або травми на повсякденне життя людини.

Станом на 4 червня до системи вже заведено понад 254 тисячі справ:

  • 46 289 справ — це оцифровані матеріали, передані від МСЕК;
    • 208 450 — нові електронні направлення, сформовані лікуючими лікарями.

      Вже розглянуто більш як 220 тисяч справ (222 258). У 162 285 випадках експертні команди ухвалили рішення про встановлення статусу інвалідності. У 42 455  випадків рішення про статус інвалідності не приймалося, оскільки звернення стосувалося інших питань — наприклад, оновлення індивідуальної програми реабілітації або встановлення ступеня втрати професійної працездатності чи інших підстав, що не передбачають встановлення інвалідності

      - йдеться в повідомленні.

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      Як працює система сьогодні

      Організація:

      • 1422 експертних команд працюють у закладах охорони здоров’я;
        • до їх складу входять 6896 фахівців;
          • 69 974 лікуючих лікарі вже активно користуються електронною системою;
            • підтримку процесу забезпечують 893 адміністраторів закладів охорони здоров'я.

              З якими питаннями найчастіше звертаються люди

              Система оцінювання охоплює різні життєві ситуації — від первинного встановлення інвалідності до оновлення індивідуальної програми реабілітації.

              Найпоширеніші цілі направлення

              • встановлення інвалідності — 110 091;
                • планове повторне оцінювання (у зв’язку із закінченням строку інвалідності) — 115 379 684;
                  • оцінювання у разі змін у стані здоров’я — 7 562;
                    • призначення допоміжних засобів реабілітації або медичних виробів — 3 568;
                      • визначення ступеня втрати професійної працездатності — 2 699.

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                        Форми проведення оцінювання: очно, заочно, дистанційно або з виїздом

                        У новій системі рішення ухвалюються з урахуванням того, як хвороба або травма впливає на повсякденне життя людини — її здатність пересуватись, спілкуватись, навчатися, працювати чи доглядати за собою. Формат проведення визначається індивідуально — залежно від того, як людина може пересуватись, які документи вже є, і чи потрібен безпосередній огляд

                         - інформує МОЗ.

                        Повідомляється, що на сьогодні найпоширенішими залишаються очні розгляди у закладах охорони здоров’я. Водночас система забезпечує гнучкість — у складніших випадках використовуються альтернативні форми.

                        • очне оцінювання в медичному закладі – 173 162 справи;
                          • заочне оцінювання (на підставі наявних документів) – 11 016 справ;
                            • дистанційне оцінювання із застосуванням телемедицини – 2 235 справ;
                              • з виїздом до людини — за місцем проживання або лікування – 908 справ.

                                Ці форми особливо важливі для людей з важкими порушеннями рухливості, які не можуть самостійно прибути до закладу.

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                                Анна Мурашко

                                Анна Мурашко

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                                Gas TTF
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