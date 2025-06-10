У новій системі замість МСЕК розглянуто вже понад 220 тисяч справ
Київ • УНН
В Україні з 2025 року діє нова система оцінювання повсякденного функціонування особи замість МСЕК. Вже розглянуто понад 220 тисяч справ, ухвалено рішення щодо інвалідності у 162 тисячах випадків.
У 2025 році в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування особи на заміну МСЕК. До нової системи вже заведено понад 254 тисячі справ, розглянуто більш як 220 тисяч справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
Деталі
МОЗ нагадує, що у 2025 році в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування особи. Замість паперових справ і неоднозначних процедур – прозорий підхід. Це сучасна модель, що дозволяє визначати потребу у статусі інвалідності на основі реального впливу хвороби або травми на повсякденне життя людини.
Станом на 4 червня до системи вже заведено понад 254 тисячі справ:
- 46 289 справ — це оцифровані матеріали, передані від
МСЕК;
- 208 450 — нові електронні направлення, сформовані
лікуючими лікарями.
Вже розглянуто більш як 220 тисяч справ (222 258). У 162 285 випадках експертні команди ухвалили рішення про встановлення статусу інвалідності. У 42 455 випадків рішення про статус інвалідності не приймалося, оскільки звернення стосувалося інших питань — наприклад, оновлення індивідуальної програми реабілітації або встановлення ступеня втрати професійної працездатності чи інших підстав, що не передбачають встановлення інвалідності
У Міноборони пояснили, що треба робити, якщо Резерв+ не підтягує свідоцтво про інвалідність17.04.25, 17:16 • 12854 перегляди
Як працює система сьогодні
Організація:
- 1422 експертних команд працюють у закладах охорони здоров’я;
- до їх складу входять 6896 фахівців;
- 69 974 лікуючих лікарі вже активно користуються електронною системою;
- підтримку процесу забезпечують 893 адміністраторів закладів охорони здоров'я.
З якими питаннями найчастіше звертаються люди
Система оцінювання охоплює різні життєві ситуації — від первинного встановлення інвалідності до оновлення індивідуальної програми реабілітації.
Найпоширеніші цілі направлення
- встановлення інвалідності — 110 091;
- планове повторне оцінювання (у зв’язку із закінченням строку інвалідності) — 115 379 684;
- оцінювання у разі змін у стані здоров’я — 7 562;
- призначення допоміжних засобів реабілітації або медичних виробів — 3 568;
- визначення ступеня втрати професійної працездатності — 2 699.
Перевірки рішень МСЕК: інвалідність скасовано майже 300 посадовим особам18.02.25, 20:30 • 59423 перегляди
Форми проведення оцінювання: очно, заочно, дистанційно або з виїздом
У новій системі рішення ухвалюються з урахуванням того, як хвороба або травма впливає на повсякденне життя людини — її здатність пересуватись, спілкуватись, навчатися, працювати чи доглядати за собою. Формат проведення визначається індивідуально — залежно від того, як людина може пересуватись, які документи вже є, і чи потрібен безпосередній огляд
Повідомляється, що на сьогодні найпоширенішими залишаються очні розгляди у закладах охорони здоров’я. Водночас система забезпечує гнучкість — у складніших випадках використовуються альтернативні форми.
- очне оцінювання в медичному закладі – 173 162
справи;
- заочне оцінювання (на підставі наявних документів) –
11 016 справ;
- дистанційне оцінювання із застосуванням телемедицини
– 2 235 справ;
- з виїздом до людини — за місцем проживання або
лікування – 908 справ.
Ці форми особливо важливі для людей з важкими порушеннями рухливості, які не можуть самостійно прибути до закладу.
Не задекларувала майно на понад 3 млн грн: повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК09.05.25, 12:20 • 3151 перегляд