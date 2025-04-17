У Міноборони пояснили, що треба робити, якщо Резерв+ не підтягує свідоцтво про інвалідність

Заступник міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що у разі відсутності відомостей про інвалідність у Резерв+ існує два способи виправити цю ситуацію. Все залежить від того, коли саме була встановлена інвалідність, пише УНН з посиланням на Facebook сторінку Чорногоренко.

Деталі

У вас встановлена інвалідність, але Резерв+ цього не бачить? Зараз розповімо, як зробити так, щоб законна відстрочка зʼявилася в застосунку. Є два сценарії — залежно від того, коли саме була встановлена інвалідність - повідомила Черногоренко.

За словами Черногоренко, якщо інвалідність була оформлена до 01.01.2025 року, то подати заявку необхідно через Електронний кабінет особи.

(Якщо) до 01.01.2025 року. У такому випадку потрібно подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки. Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики - пояснила заступник міністра.

Черногоренко також дадала, що можна звернутися до Управління соціального захисту населення з оригіналом довідки та паспортом. В такому разі, спеціалісти внесуть всі дані вручну.

Якщо інвалідність була оформлена після 01.01.2025, то варто перевірити свої дані на Соціальному порталі soc.gov.ua.

Перевірте на Соціальному порталі soc.gov.ua наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК. Якщо є помилки або даних немає — зверніться до закладу охорони здоров’я, де проходили оцінювання - пояснила Черногоренко.

Заступник міністра додала, що як тільки інформація з’явиться в реєстрах, то автоматично підтягнеться у Резерв+.

Доповнення

Черногоренко також розповіла, що якщо у громадянина чи громадянки не приймають електронне направлення на ВЛК та направляють до ТЦК для отримання паперового документа, потрібно одразу ж звертатися до Міністерства Оборони для розв'язання проблеми, адже це є порушенням законодавства.