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В Минобороны объяснили, что нужно делать, если Резерв+ не подтягивает свидетельство об инвалидности

Киев • УНН

 • 4298 просмотра

Если Резерв+ не видит инвалидность, нужно подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью или обратиться в Управление соцзащиты. Если инвалидность оформлена после 2025, проверьте данные на портале soc.gov.ua.

В Минобороны объяснили, что нужно делать, если Резерв+ не подтягивает свидетельство об инвалидности

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что в случае отсутствия сведений об инвалидности в Резерв+ существует два способа исправить эту ситуацию. Все зависит от того, когда именно была установлена инвалидность, пишет УНН со ссылкой на Facebook страницу Черногоренко.

Детали

У вас установлена инвалидность, но Резерв+ этого не видит? Сейчас расскажем, как сделать так, чтобы законная отсрочка появилась в приложении. Есть два сценария — в зависимости от того, когда именно была установлена инвалидность

- сообщила Черногоренко.

По словам Черногоренко, если инвалидность была оформлена до 01.01.2025 года, то подать заявку необходимо через Электронный кабинет лица.

(Если) до 01.01.2025 года. В таком случае нужно подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики со сканкопией справки. После этого данные автоматически подтянутся в системы Министерства социальной политики

- пояснила заместитель министра.

Черногоренко также добавила, что можно обратиться в Управление социальной защиты населения с оригиналом справки и паспортом. В таком случае, специалисты внесут все данные вручную.

Если инвалидность была оформлена после 01.01.2025, то стоит проверить свои данные на Социальном портале soc.gov.ua.

Проверьте на Социальном портале soc.gov.ua наличие сведений по результатам оценки экспертной команды, которая заменила МСЭК. Если есть ошибки или данных нет — обратитесь в учреждение здравоохранения, где проходили оценивание

- пояснила Черногоренко.

Заместитель министра добавила, что как только информация появится в реестрах, то автоматически подтянется в Резерв+.

Дополнение

Черногоренко также рассказала, что если у гражданина или гражданки не принимают электронное направление на ВВК и направляют в ТЦК для получения бумажного документа, нужно сразу же обращаться в Министерство Обороны для решения проблемы, ведь это является нарушением законодательства.

Павел Зинченко

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