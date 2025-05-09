Не задекларувала майно на понад 3 млн грн: повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

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Зазначається, що посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

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