Не задекларировала имущество на более 3 млн грн: сообщено о подозрении экс-главе Днепропетровской областной МСЭК

Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшему руководителю Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) за декларирование недостоверной информации на миллионы гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

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Отмечается, что чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.

Кроме того, Бюро установило, что и указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.

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