Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: ГБР разоблачило должностное лицо одной из воинских частей

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностное лицо одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области. Следствие установило, что он незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области.

Следствием установлено, что в 2022 году должностное лицо безосновательно оформило боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу

Отмечается, что в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.

Несмотря на это, должностное лицо выдало ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 млн гривен