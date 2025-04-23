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Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: ГБР разоблачило должностное лицо одной из воинских частей

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Должностное лицо одной из воинских частей в Винницкой области незаконно оформило боевые выплаты на 4,8 млн грн военным, которые находились в тылу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн: ГБР разоблачило должностное лицо одной из воинских частей

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностное лицо одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области. Следствие установило, что он незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области.

Следствием установлено, что в 2022 году должностное лицо безосновательно оформило боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу

- говорится в заметке.

Отмечается, что в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.

Несмотря на это, должностное лицо выдало ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 млн гривен

- сообщили в Государственном бюро расследований.

Заместителю командира сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним

ГБР разоблачило схему в Херсонской области, где должностные лица требовали деньги у военных за фиктивные выплаты. Злоумышленники незаконно получили почти полтора миллиона гривен.

Более полумиллиона незаконных надбавок и выплат: сообщено о подозрении члену ВККС Луганскому17.04.25, 13:46 • 7049 просмотров

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