Более полумиллиона незаконных надбавок и выплат: сообщено о подозрении члену ВККС Луганскому

Судье в отставке, а ныне члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщено о подозрении в завладении государственными средствами на сумму более полумиллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о члене Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Владимире Луганском.

17 апреля 2025 года по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурор САП сообщил о подозрении члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины, злоупотребления которого нанесли государственному бюджету более полумиллиона гривен убытков - сообщили в САП.

Досудебным расследованием, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что во время перевода в Северодонецкий городской суд Луганской области для получения доплаты к зарплате за научную степень судья подал диплом доктора философии в области права.

"На основе поданного документа ему была установлена доплата за научную степень в размере 15 процентов должностного оклада судьи, что в дальнейшем также привело к увеличению размера пожизненного денежного содержания судьи, которое ему выплачивается после выхода в отставку. Однако выяснилось, что вышеупомянутый диплом не давал права на получение такой доплаты", - заявляет САП.

Сообщается, что, как следствие, с 21 апреля 2015 года по 1 апреля 2025 года лицо, будучи судьей и судьей в отставке, злоупотребляя своим служебным положением, лицо завладело бюджетными средствами, предусмотренными на выплату судейского вознаграждения и пожизненного денежного содержания судьи в отставке, на общую сумму 576 тыс. грн.

На сегодня действия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

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