Понад пів мільйона незаконних надбавок та виплат: повідомлено про підозру члену ВККС Луганському
Київ • УНН
Суддю підозрюють у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень. Він незаконно отримував доплати до зарплати та довічного утримання.
Судді у відставці, а нині члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Володимира Луганського.
17 квітня 2025 року за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор САП повідомив про підозру члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зловживання якого завдали державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків
Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що під час переведення до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання доплати до зарплати за науковий ступінь суддя подав диплом доктора філософії в галузі права.
"На основі поданого документа йому було встановлено доплату за науковий ступінь у розмірі 15 відсотків посадового окладу судді, що в подальшому також призвело до збільшення розміру довічного грошового утримання судді, яке йому виплачується після виходу у відставку. Проте з’ясувалося, що вищезазначений диплом не давав права на отримання такої доплати", - заявляє САП.
Повідомляється, що, як наслідок, з 21 квітня 2015 року по 1 квітня 2025 року особа, будучи суддею та суддею у відставці, зловживаючи своїм службовим становищем, особа заволоділа бюджетними коштами, передбаченими на виплату суддівської винагороди та довічного грошового утримання судді у відставці, на загальну суму 576 тис. грн.
На сьогодні дії члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.
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