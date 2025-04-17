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Понад пів мільйона незаконних надбавок та виплат: повідомлено про підозру члену ВККС Луганському

Київ • УНН

 • 5168 перегляди

Суддю підозрюють у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень. Він незаконно отримував доплати до зарплати та довічного утримання.

Понад пів мільйона незаконних надбавок та виплат: повідомлено про підозру члену ВККС Луганському

Судді у відставці, а нині члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Володимира Луганського.

17 квітня 2025 року за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор САП повідомив про підозру члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зловживання якого завдали державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків

- повідомили у САП.

Досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що під час переведення до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання доплати до зарплати за науковий ступінь суддя подав диплом доктора філософії в галузі права.

"На основі поданого документа йому було встановлено доплату за науковий ступінь у розмірі 15 відсотків посадового окладу судді, що в подальшому також призвело до збільшення розміру довічного грошового утримання судді, яке йому виплачується після виходу у відставку. Проте з’ясувалося, що вищезазначений диплом не давав права на отримання такої доплати", - заявляє САП.

Повідомляється, що, як наслідок, з 21 квітня 2015 року по 1 квітня 2025 року особа, будучи суддею та суддею у відставці, зловживаючи своїм службовим становищем, особа заволоділа бюджетними коштами, передбаченими на виплату суддівської винагороди та довічного грошового утримання судді у відставці, на загальну суму 576 тис. грн.

На сьогодні дії члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС через справу екссудді Тандира14.03.25, 11:16 • 38363 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
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