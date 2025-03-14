ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС через справу екссудді Тандира

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у межах розслідування щодо можливого введення в оману суду. Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області - повідомили в ДБР.

Як вказали у ДБР, встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею.

"За попередніми даними, заступник голови ВККС України під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту", - повідомили у ДБР.

Напередодні працівники ДБР, як зазначається, також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС України.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Доповнення

У ДБР вказали при цьому, що обвинувальний акт стосовно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області, який, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння збив на блокпосту військовослужбовця Нацгвардії, було передано до суду. Внаслідок ДТП 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України загинув.

У справі про загибель 23-річного нацгвардійця у ДТП на блокпосту обвинувачений - Олексій Тандир.