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ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

Киев • УНН

 • 38360 просмотра

Работники ГБР проводят обыски у заместителя председателя ВККСУ, который, возможно, дал ложные показания в пользу экс-судьи Тандыра, виновника смертельного ДТП на блокпосту.

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

Государственное бюро расследований проводит обыски у заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Сотрудники ГБР проводят обыски по месту жительства заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины в рамках расследования относительно возможного введения в заблуждение суда. Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать об умышленном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области

- сообщили в ГБР.

Как указали в ГБР, установлено, что заместитель председателя ВККС Украины находится в дружеских отношениях с экс-судьей.

"По предварительным данным, заместитель председателя ВККС Украины во время допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению экс-судьи в совершении смертельного ДТП мог предоставить заведомо ложные показания, объединенные с искусственным созданием доказательств защиты", - сообщили в ГБР.

Накануне сотрудники ГБР, как отмечается, также провели обыски по месту работы заместителя председателя ВККС Украины.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Дополнение

В ГБР указали при этом, что обвинительный акт в отношении бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил на блокпосту военнослужащего Нацгвардии, был передан в суд. В результате ДТП 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины погиб.

В деле о гибели 23-летнего нацгвардейца в ДТП на блокпосту обвиняемый - Алексей Тандыр.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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