Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: ДБР викрило посадовця однієї з військових частин
Київ • УНН
Посадовець однієї з військових частин на Вінниччині незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн грн військовим, які перебували в тилу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині. Слідство встановило, що він незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн. Про це інформує УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині.
Слідством встановлено, що у 2022 році посадовець безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу
Зазначається, що у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.
Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях. На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 млн гривень
Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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