Незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн: ДБР викрило посадовця однієї з військових частин

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині. Слідство встановило, що він незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн. Про це інформує УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині.

Слідством встановлено, що у 2022 році посадовець безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу

Зазначається, що у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.

Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях. На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 млн гривень