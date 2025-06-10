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В новой системе вместо МСЭК рассмотрено уже более 220 тысяч дел

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В Украине с 2025 года действует новая система оценки повседневного функционирования лица вместо МСЭК. Уже рассмотрено более 220 тысяч дел, принято решение по инвалидности в 162 тысячах случаев.

В новой системе вместо МСЭК рассмотрено уже более 220 тысяч дел

В 2025 году в Украине заработала новая система оценивания повседневного функционирования личности на замену МСЭК. В новую систему уже заведено более 254 тысяч дел, рассмотрено более 220 тысяч дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

Минздрав напоминает, что в 2025 году в Украине заработала новая система оценивания повседневного функционирования личности. Вместо бумажных дел и неоднозначных процедур – прозрачный подход. Это современная модель, позволяющая определять потребность в статусе инвалидности на основе реального влияния болезни или травмы на повседневную жизнь человека.

По состоянию на 4 июня в систему уже заведено более 254 тысяч дел:

  • 46 289 дел — это оцифрованные материалы, переданные от МСЭК;
    • 208 450 — новые электронные направления, сформированные лечащими врачами.

      Уже рассмотрено более 220 тысяч дел (222 258). В 162 285 случаях экспертные команды приняли решение об установлении статуса инвалидности. В 42 455  случаях решение о статусе инвалидности не принималось, поскольку обращение касалось других вопросов — например, обновление индивидуальной программы реабилитации или установление степени утраты профессиональной трудоспособности или других оснований, не предусматривающих установление инвалидности

      - говорится в сообщении.

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      Как работает система сегодня

      Организация:

      • 1422 экспертных команд работают в учреждениях здравоохранения;
        • в их состав входят 6896 специалистов;
          • 69 974 лечащих врача уже активно пользуются электронной системой;
            • поддержку процесса обеспечивают 893 администратора учреждений здравоохранения.

              С какими вопросами чаще всего обращаются люди

              Система оценивания охватывает различные жизненные ситуации — от первичного установления инвалидности до обновления индивидуальной программы реабилитации.

              Самые распространенные цели направления

              • установление инвалидности — 110 091;
                • плановое повторное оценивание (в связи с окончанием срока инвалидности) — 115 379 684;
                  • оценивание в случае изменений в состоянии здоровья — 7 562;
                    • назначение вспомогательных средств реабилитации или медицинских изделий — 3 568;
                      • определение степени утраты профессиональной трудоспособности — 2 699.

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                        Формы проведения оценивания: очно, заочно, дистанционно или с выездом

                        В новой системе решения принимаются с учетом того, как болезнь или травма влияет на повседневную жизнь человека — ее способность передвигаться, общаться, учиться, работать или ухаживать за собой. Формат проведения определяется индивидуально — в зависимости от того, как человек может передвигаться, какие документы уже есть, и нужен ли непосредственный осмотр

                         - информирует Минздрав.

                        Сообщается, что на сегодня самыми распространенными остаются очные рассмотрения в учреждениях здравоохранения. В то же время система обеспечивает гибкость — в более сложных случаях используются альтернативные формы.

                        • очная оценка в медицинском учреждении – 173 162 дела;
                          • заочная оценка (на основании имеющихся документов) – 11 016 дел;
                            • дистанционная оценка с применением телемедицины – 2 235 дел;
                              • с выездом к человеку — по месту жительства или лечения – 908 дел.

                                Эти формы особенно важны для людей с тяжелыми нарушениями подвижности, которые не могут самостоятельно прибыть в учреждение.

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                                Анна Мурашко

                                Анна Мурашко

                                ОбществоЗдоровье
                                Украина
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                                Gold
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                                Gas TTF
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