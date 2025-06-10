В новой системе вместо МСЭК рассмотрено уже более 220 тысяч дел
Киев • УНН
В Украине с 2025 года действует новая система оценки повседневного функционирования лица вместо МСЭК. Уже рассмотрено более 220 тысяч дел, принято решение по инвалидности в 162 тысячах случаев.
В 2025 году в Украине заработала новая система оценивания повседневного функционирования личности на замену МСЭК. В новую систему уже заведено более 254 тысяч дел, рассмотрено более 220 тысяч дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
Детали
Минздрав напоминает, что в 2025 году в Украине заработала новая система оценивания повседневного функционирования личности. Вместо бумажных дел и неоднозначных процедур – прозрачный подход. Это современная модель, позволяющая определять потребность в статусе инвалидности на основе реального влияния болезни или травмы на повседневную жизнь человека.
По состоянию на 4 июня в систему уже заведено более 254 тысяч дел:
- 46 289 дел — это оцифрованные материалы, переданные от
МСЭК;
- 208 450 — новые электронные направления, сформированные
лечащими врачами.
Уже рассмотрено более 220 тысяч дел (222 258). В 162 285 случаях экспертные команды приняли решение об установлении статуса инвалидности. В 42 455 случаях решение о статусе инвалидности не принималось, поскольку обращение касалось других вопросов — например, обновление индивидуальной программы реабилитации или установление степени утраты профессиональной трудоспособности или других оснований, не предусматривающих установление инвалидности
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Как работает система сегодня
Организация:
- 1422 экспертных команд работают в учреждениях здравоохранения;
- в их состав входят 6896 специалистов;
- 69 974 лечащих врача уже активно пользуются электронной системой;
- поддержку процесса обеспечивают 893 администратора учреждений здравоохранения.
С какими вопросами чаще всего обращаются люди
Система оценивания охватывает различные жизненные ситуации — от первичного установления инвалидности до обновления индивидуальной программы реабилитации.
Самые распространенные цели направления
- установление инвалидности — 110 091;
- плановое повторное оценивание (в связи с окончанием срока инвалидности) — 115 379 684;
- оценивание в случае изменений в состоянии здоровья — 7 562;
- назначение вспомогательных средств реабилитации или медицинских изделий — 3 568;
- определение степени утраты профессиональной трудоспособности — 2 699.
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Формы проведения оценивания: очно, заочно, дистанционно или с выездом
В новой системе решения принимаются с учетом того, как болезнь или травма влияет на повседневную жизнь человека — ее способность передвигаться, общаться, учиться, работать или ухаживать за собой. Формат проведения определяется индивидуально — в зависимости от того, как человек может передвигаться, какие документы уже есть, и нужен ли непосредственный осмотр
Сообщается, что на сегодня самыми распространенными остаются очные рассмотрения в учреждениях здравоохранения. В то же время система обеспечивает гибкость — в более сложных случаях используются альтернативные формы.
- очная оценка в медицинском учреждении – 173 162
дела;
- заочная оценка (на основании имеющихся документов) –
11 016 дел;
- дистанционная оценка с применением телемедицины
– 2 235 дел;
- с выездом к человеку — по месту жительства или
лечения – 908 дел.
Эти формы особенно важны для людей с тяжелыми нарушениями подвижности, которые не могут самостоятельно прибыть в учреждение.
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