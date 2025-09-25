$41.410.03
Прокурор и члены МСЭК в Черкасской области организовали схему по предоставлению незаконной инвалидности

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В Черкасской области разоблачены прокурор и бывшие члены медико-социальной экспертной комиссии, подозреваемые в незаконном оформлении инвалидности и мошенничестве с бюджетными средствами. Прокурор, будучи студентом, получил II группу инвалидности без реальных нарушений здоровья, что позволило ему получать пенсию в течение пяти лет.

Прокурор и члены МСЭК в Черкасской области организовали схему по предоставлению незаконной инвалидности

В Черкасской области разоблачены прокурор и бывшие члены областной медико-социальной экспертной комиссии, которых подозревают в незаконном оформлении инвалидности, мошенничестве с бюджетными средствами и служебных преступлениях. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении прокурору одной из окружных прокуратур Черкасской области, а также бывшему руководителю и нескольким членам областной МСЭК. По версии следствия, они организовали схему по незаконному предоставлению статуса инвалидности, что позволило получать необоснованные выплаты из бюджета.

По материалам следствия, подозреваемый, будучи студентом Национальной академии прокуратуры, 10 июня 2019 года обратился в областную МСЭК для установления ему инвалидности. Несмотря на отсутствие реальных нарушений здоровья, председатель и члены комиссии без осмотра и даже без его личного присутствия на следующий день, 11 июня, приняли решение о предоставлении 2 группы инвалидности с якобы 80% потерей трудоспособности

– сообщили в ОГП.

На основании этих документов 8 июля 2019 года Пенсионный фонд назначил ему ежемесячную пенсию, которую он получал в течение следующих пяти лет. Несмотря на это, в октябре того же года он был принят на службу в органы прокуратуры.

Помимо коррупционной схемы с фиктивной инвалидностью, прокурору инкриминируют и события 2014 года: находясь на должности следователя милиции в Черкассах, он незаконно привлек к ответственности участника протестов и фальсифицировал служебные документы.

Ему инкриминируют мошенничество, использование поддельных документов, незаконное преследование граждан и служебный подлог (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Действия бывшего председателя и членов МСЭК квалифицированы как злоупотребление властью, служебный подлог и пособничество в мошенничестве (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Степан Гафтко

