Прокурор та члени МСЕК на Черкащині організували схему з надання незаконної інвалідності

Київ • УНН

 • 568 перегляди

На Черкащині викрито прокурора та колишніх членів медико-соціальної експертної комісії, підозрюваних у незаконному оформленні інвалідності та шахрайстві з бюджетними коштами. Прокурор, будучи студентом, отримав II групу інвалідності без реальних порушень здоров'я, що дозволило йому отримувати пенсію протягом п'яти років.

Прокурор та члени МСЕК на Черкащині організували схему з надання незаконної інвалідності

На Черкащині викрито прокурора та колишніх членів обласної медико-соціальної експертної комісії, яких підозрюють у незаконному оформленні інвалідності, шахрайстві з бюджетними коштами та службових злочинах. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур Черкаської області, а також колишньому керівнику та кільком членам обласної МСЕК. За версією слідства, вони організували схему із незаконного надання статусу інвалідності, що дозволило отримувати необґрунтовані виплати з бюджету.

За матеріалами слідства, підозрюваний, будучи студентом Національної академії прокуратури, 10 червня 2019 році звернувся до обласної МСЕК для встановлення йому інвалідності. Попри відсутність реальних порушень здоров’я, голова і члени комісії без огляду та навіть без його особистої присутності наступного дня, 11 червня прийняли рішення про надання 2 групи інвалідності з нібито 80% втрати працездатності

– повідомили в ОГП.

На основі цих документів 8 липня 2019 року Пенсійний фонд призначив йому щомісячну пенсію, яку він отримував протягом наступних п’яти років. Попри це, у жовтні того ж року він був прийнятий на службу в органи прокуратури.

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Магамедрасулова23.09.25, 16:54 • 3264 перегляди

Окрім корупційної схеми з фіктивною інвалідністю, прокурору інкримінують і події 2014 року: перебуваючи на посаді слідчого міліції в Черкасах, він незаконно притягнув до відповідальності учасника протестів та фальсифікував службові документи.

Йому інкримінують шахрайство, використання підроблених документів, незаконне переслідування громадян і службове підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 КК України).

Дії колишнього голови та членів МСЕК кваліфіковано як зловживання владою, службове підроблення та пособництво у шахрайстві (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

У Львові викладач коледжу організував схему ухилення від мобілізації за 12 тис. грн22.09.25, 13:21 • 3301 перегляд

Степан Гафтко

