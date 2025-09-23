Суд залишив під вартою детектива НАБУ Магамедрасулова

Київський апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф, передає УНН.

Суд постановив, апеляційну скаргу адвоката Магамедрасулова залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2025 року, залишити без змін - сказав суддя.

Захист підозрюваного просив скасувати рішення Печерського районного суду й обрати більш мякий запобіжний захід.

Доповнення

12 вересня суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання прокуратури та залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, продовживши термін тримання під вартою до 21 жовтня.

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.

Організовував податкові махінації на 30 млн грн: співробітник НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру