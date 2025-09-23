$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 1280 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 10134 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 10295 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 33653 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 30876 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 32183 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 46938 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47835 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44103 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69134 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
12:09 • 10109 перегляди
Суд залишив під вартою детектива НАБУ Магамедрасулова

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві РФ, а термін тримання під вартою продовжено до 21 жовтня.

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Магамедрасулова

Київський апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф, передає УНН.

Суд постановив, апеляційну скаргу адвоката Магамедрасулова залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2025 року, залишити без змін 

- сказав суддя.

Захист підозрюваного просив скасувати рішення Печерського районного суду й обрати більш мякий запобіжний захід.

Доповнення

12 вересня суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання прокуратури та залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, продовживши термін тримання під вартою до 21 жовтня.

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.

Організовував податкові махінації на 30 млн грн: співробітник НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру16.09.25, 18:52 • 3467 переглядiв

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ