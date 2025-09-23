$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 1318 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 10231 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 10339 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 33745 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 30925 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32207 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 46957 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 47844 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44109 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69144 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
12:09 • 10244 просмотра
Суд оставил под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф, а срок содержания под стражей продлен до 21 октября.

Суд оставил под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф, передает УНН.

Суд постановил апелляционную жалобу адвоката Магамедрасулова оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 сентября 2025 года оставить без изменений 

- сказал судья.

Защита подозреваемого просила отменить решение Печерского районного суда и избрать более мягкую меру пресечения.

Дополнение

12 сентября судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, продлив срок содержания под стражей до 21 октября.

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного сотрудника НАБУ Магамедрасулова.

Организовывал налоговые махинации на 30 млн грн: сотрудник НАБУ Магамедрасулов получил новое подозрение16.09.25, 18:52 • 3467 просмотров

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев