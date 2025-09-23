Суд оставил под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф, а срок содержания под стражей продлен до 21 октября.
Суд постановил апелляционную жалобу адвоката Магамедрасулова оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 сентября 2025 года оставить без изменений
Защита подозреваемого просила отменить решение Печерского районного суда и избрать более мягкую меру пресечения.
12 сентября судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, продлив срок содержания под стражей до 21 октября.
21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.
На следующий день печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.
Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.
Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного сотрудника НАБУ Магамедрасулова.
