Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще

Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій в Україні, на їх зміну прийшли експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи, які визначають необхідність продовження тимчасової непрацездатності або встановлення інвалідності. В Міністерстві охорони здоров’я стверджували, що нова система дозволить отримати "новий стандарт прозорості, справедливості та орієнтованості на потреби кожної людини". Проте, на практиці більшість громадян стикаються з проблемою оскарження рішення нових команд, адже їх розглядає одна лікарня у Дніпрі, куди "йдуть" усі заяви з різних куточків України. УНН розповідає, як отримати інвалідність у 2025 році, що для цього потрібно, та як оскаржити рішення про невстановлення інвалідності.

Як оформити групу інвалідності: покрокова інструкція

Після серії гучних корупційних скандалів, в Україні було вирішено ліквідувати медико-соціальні експертні комісії, які діяли в Україні з 1992 року. Саме МСЕКи проводили медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.

Тобто саме МСЕК вирішували, чи є має людина підстави для встановленні групи інвалідності, чи ні.

Як вже зазначалося, після корупційних скандалів, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року.

На зміну МСЕКам прийшли експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Оцінювання осіб, які направлені для проходження експертної комісії у зв’язку із тривалою тимчасовою непрацездатністю, проводиться з метою визначення необхідності продовження тимчасової непрацездатності або встановлення інвалідності.

Проведення оцінювання організовується в закладі охорони здоров'я, в якому затверджено перелік лікарів та фахівців з реабілітації, які мають право проводити оцінювання. Перелік лікарів буде погоджуватися із МОЗ.

Оцінювання проводиться експертними командами, склад яких формується індивідуально для кожного випадку.

До складу вказаних комісій входять лікарі, які:

здійснюють медичну практику або надають реабілітаційну допомогу в сфері охорони здоров'я;

відповідають іншим вимогам, встановленим законом.

Які документи потрібні для оформлення групи інвалідності

Оцінювання людей проводитися за електронним направленням, яке сформоване:

лікуючим лікарем після проведення необхідних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів;

головою військово-лікарської комісії.

У разі відсутності технічної можливості використовувати електронну систему, направлення буде відбуватися за паперовими документами.

Деякі справи пацієнтів будуть направлятися до різних лікарень. Зокрема, справи пацієнтів, що хворіють на туберкульоз направляються на розгляд експертних команд, створених на базі регіональних фтизіопульмонологічних центрів/надкластерних закладах охорони здоров’я за фтизіопульмонологічним напрямом.

Справи пацієнтів, що хворіють на розлади психіки та поведінки направляються на розгляд експертних команд, створених на базі надкластерних закладів охорони здоров’я за психіатричним напрямом.

Справи пацієнтів, що хворіють на новоутворення направляються на розгляд експертних команд, створених на базі надкластерних закладів охорони здоров’я за онкологічним напрямом.

Електронне направлення, має містити таку інформацію:

інформація про особу, яка направляється на проведення оцінювання (прізвище, ім’я, по батькові; стать; ідентифікаційний код; дату народження; адресу проживання; відомості щодо наявності або відсутності інвалідності; номер телефону);

історію захворювання;

стан особи при направленні на оцінювання;

діагноз при направленні на оцінювання; підстава для направлення на оцінювання;

інформацію про лікаря, який направив.

До електронного направлення необхідно надати копії документів:

паспорта та ідентифікаційного коду;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, або приписне;

медичних документів, що стосуються захворювання чи стану здоров’я, відповідно до якого особу направлено на проведення оцінювання.

Після отримання закладом охорони здоров'я електронного направлення, воно розглядається адміністратором. У закладі охорони здоров'я може бути уповноважено декількох осіб для виконання функцій адміністратора.

Після отримання направлення, адміністратор здійснює їх перевірку на предмет повноти наданої інформації; визначає необхідний перелік спеціальностей лікарів та/або фахівців з реабілітації експертної команди, а також визначає можливу форму розгляду експертною командою - очно, заочно, з використанням методів і засобів телемедицини або за місцем перебування/лікування особи).

Після прийняття адміністратором електронного направлення до розгляду, інформація про форму, дату та час розгляду надсилається людині на електронну пошту (за наявності), а також відображатиметься в електронній системі для лікаря, який направив.

В електронній системі лікар не буде бачити склад експертної команди. Адміністратор може повернути направлення назад, якщо в ньому є помилки в інформації, відсутні необхідні документи, або погана якість копій документів, що унеможливлює ознайомлення з ними.

Як отримати групу інвалідності

До дня розгляду справи члени експертної команди не мають доступу до справи в електронній системі. Особа, яку направили на оцінювання, не має доступу до персонального складу експертної команди, яка здійснюватиме оцінювання.

Розгляд справи має бути проведений не пізніше 30 календарних днів з дня електронного направлення. Рішення приймаються експертною командою у день розгляду справи, окрім випадків необхідності проведення додаткового обстеження.

Під час розгляду члени експертної команди досліджують всі надані документи, а також відповідні медичні записи, що підтверджують стан здоров’я особи, що містяться в електронній системі охорони здоров’я.

Рішення приймаються колегіально більшістю голосів членів експертної команди. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого по цій справі.

Розгляд експертної команди фіксується у відповідному протоколі, який підписується в електронній системі кожним членом команди шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Протокол розгляду експертної команди повинен містити наступну інформацію:

дата та місце проведення розгляду;

форма проведення розгляду;

прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) кожного члена експертної команди, який здійснює оцінювання з відміткою, хто є головуючим;

прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи, щодо якої здійснюється оцінювання;

прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) інших осіб, які присутні при розгляді;

спосіб участі кожної особи в розгляді;

перелік рішень, що мають бути прийняті згідно з направленням;

результати огляду особи у випадку очного або виїзного розгляду;

короткий опис виступів кожної особи під час розгляду щодо кожного пункту рішень, які приймаються;

думка кожного члена експертної команди щодо кінцевого рішення, яке має бути прийнято за результатами проведення оцінювання;

відомості щодо голосування членів експертної команди за результатами проведення оцінювання;

рішення, яке прийнято експертною командою за результатами проведення оцінювання, що в тому числі містить мотивувальну частину.

Аргументована позиція члена експертної команди, який не згоден з рішенням експертної команди має бути викладена в протоколі розгляду експертної команди.

Заочно може проводитися оцінювання, якщо особа має злоякісні новоутворення, що мають ІІІ – IV стадію, хвороби крові та кровотворних органів, цереброваскулярні хвороби, що ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією, з відсутністю кінцівок, а також з хворобами печінки, вроджені вади розвитку.

За результатами проведення оцінювання експертна команда може прийняти рішення, в якому буде встановлюватись:

ступінь обмеження життєдіяльності особи;

визначення потреби в продовженні тимчасової непрацездатності;

інвалідність, фіксування причин та часу її настання відповідно до документів, що це підтверджують;

ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках);

потреба в постійному догляді.

Після проведення оцінювання, прийняття та підписання в електронній системі, витяг із рішенням надсилається на електронну пошту особі, а також рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі встановлення інвалідності). Витяг з прийнятого рішення також відображається в електронній системі для лікаря, який направив.

Також рішення про встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності буде направлятися до ТЦК та СП.

При яких хворобах дають групу інвалідності

Підставою для визнання особи особою з інвалідністю є наявність таких обов’язкових умов:

стійкі порушення функцій організму – хвороба триває не менше 12 місяців, або очікується, що вона триватиме щонайменше 12 місяців або призведе до смерті особи, а також існують мінімальні шанси на значне покращення стану навіть за умов застосування найкращого доступного лікування;

обмеження життєдіяльності – особа має помірний (1 ступінь), виражений (2 ступінь) або значний (3 ступінь) ступінь обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності;

необхідність вжиття заходів соціального захисту — особа має потребу в підтримці в повсякденному житті, а саме отримані послуг з реабілітації, паліативної допомоги, забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечені лікарськими засобами для використання в амбулаторних умовах та/або медичними виробами для використання в амбулаторних та побутових умовах.

Група інвалідності буде встановлюватися залежно від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності та поділятимуться на:

першу (I), яка поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я особами з інвалідністю та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляд;

другу (II);

третю (III).

Перша група інвалідності встановлюється, якщо особа має значний ступінь (3 ступінь) обмеження одного або кількох критеріїв життєдіяльності людини. До I групи належать особи з найважчим станом здоров'я, які повністю не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги, повністю залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій або які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.

До підгрупи А I групи інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування.

До підгрупи Б I групи інвалідності належать особи з високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє значну залежність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування.

Друга група інвалідності встановлюється, якщо особам має виражений ступінь (2 ступінь) обмеження одного або кількох критеріїв життєдіяльності людини. До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють виражене (2 ступінь) обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.

Третя група інвалідності встановлюється особам мають помірний ступінь (1 ступінь) обмеження одного або кількох критеріїв життєдіяльності людини, що зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами.

Інвалідність встановлюється на такі терміни:

для осіб, що мають анатомічні дефекти, інші необоротні порушення функцій органів і систем організму – безстроково;

для осіб, що проходять переогляд і мають інвалідність 1 групи протягом 5 років – безстроково;

для осіб, що мають онкологічні та онкогематологічні захворювання з несприятливим прогнозом – на 5 років;

для осіб, що мають хронічні захворювання з тяжким перебігом – на 5 років;

для осіб, яким вперше встановлюється 3 група інвалідності – 1 рік;

для осіб, яким вперше встановлюється 2 група інвалідності – 2 роки;

для осіб, що проходять переогляд інвалідність встановлюється на термін 1 – 3 роки.

В додатках до постанови вказується перелік анатомічних дефектів та захворювань, при яких група інвалідності встановлюється без строку переогляду. Зокрема, перелік містить 88 захворювань. Ознайомитися із переліком хвороб можна за посиланням.

Також інвалідність встановлюватиметься на 5 років, якщо людина має хвороби:

органів дихання, тяжкий перебіг з хронічною респіраторною недостатністю 3 ступеня;

системи кровообігу, хронічна серцева недостатність ІІБ – III стадії;

хронічної хвороби нирок стадії 4 – 5;

ВІЛ-інфекції;

цукрового діабету типу 1 або 2;

системного червоного вовчака з ураженням нирок;

хворобу Альцгеймера;

розсіяний склероз.

Оскарження рішень

Рішення експертних команд щодо результатів оцінювання можуть бути оскаржені. Скарга повинна подаватися людиною у паперовій формі до Центру оцінювання функціонального стану осіб, або в електронній формі через електронну систему шляхом звернення до лікаря скаржника.

Зазначимо, раніше заяву про оскарження рішення МСЕК українці могли подавати до тієї ж МСЕК, де їм було відмовлено в інвалідності.

Після ліквідації МСЕКів, функції центральної МСЕК виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі, і відповідно всі заяви про оскарження "йдуть" туди.

Тобто, розгляд скарг розглядає лише одна лікарня в Україні.

Відповідно до постанови уряду №1338, скарга може бути подана протягом 40 календарних днів.

Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання скарги уповноважена особа Центру оцінювання функціонального стану особи розпочинає в електронній системі процес оскарження.

Розгляд скарги експертною командою Центру оцінювання повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.

Співрозмовники УНН розповідають, що на практиці це зовсім працює інакше.

Я подав скаргу ще у квітні. За постановою уряду, медзаклад у Дніпрі мав би розглянути цю скаргу протягом 30 днів, але я ще чекаю і досі. Спочатку у лікарні взагалі ніхто слухавку не брав, потім оператори казали, що: "що ж ми зробимо, у нас 20 тис. справ, очікуйте - каже співрозмовник на умовах анонімності.

Слова нашого співрозмовника підтверджують і численні коментарі під постами у Facebook на сторінці ДУ "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України".

У коментарі УНН нардеп, член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва розповіла, що "до неї, як народного депутата України, такі звернення поки не надходили".

Водночас тема дійсно важлива. Якщо кількість подібних випадків зростає і терміни розгляду заяв про оскарження затягуються, - це потребує обговорення на рівні Комітету з участю Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики. Саме ці відомства були ініціаторами змін, тому важливо зрозуміти, як система працює на практиці і чи не створює вона додаткових бар’єрів для людей - сказала Дмитрієва.

