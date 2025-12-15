Прорыв в лечении рака молочной железы: средство Enhertu получило одобрение FDA как препарат первой линии
Киев • УНН
FDA одобрило препарат Enhertu от AstraZeneca и Daiichi Sankyo для первой линии лечения HER2-положительного рака молочной железы. Комбинация с Perjeta продлила выживаемость без прогрессирования и уменьшила опухоли у 87% пациенток.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Enhertu от компаний AstraZeneca и Daiichi Sankyo для использования в качестве препарата первой линии лечения одного из типов рака молочной железы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Одобрение позволяет применять Enhertu в комбинации с препаратом Perjeta компании Roche для лечения взрослых с запущенным HER2-положительным раком молочной железы.
Enhertu является конъюгатом антитела-лекарственного средства, который эффективно доставляет химиотерапию непосредственно к HER2-положительным раковым клеткам, минимизируя при этом повреждение здоровых тканей.
Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы15.12.25, 04:51 • 3820 просмотров
Одобрение основывается на результатах клинического исследования 1157 пациенток, где комбинация Enhertu и Perjeta продлила медиану выживаемости без прогрессирования до 40,7 месяцев против 26,9 месяцев для стандартного лечения. Опухоли уменьшились или исчезли у 87% пациентов, получавших новую комбинацию.
Enhertu ранее уже был одобрен для лечения рака молочной железы как препарат третьей линии, а также для лечения некоторых видов рака желудка и легких.
Рак после детской присыпки: компанию Johnson & Johnson обязали выплатить потребителям 40 миллионов компенсации13.12.25, 07:11 • 5222 просмотра