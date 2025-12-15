Прорыв в лечении рака молочной железы: средство Enhertu получило одобрение FDA как препарат первой линии

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 3990 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 24084 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 26620 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 21988 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 21032 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 34266 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 21644 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21932 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22202 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22671 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
86%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 39153 просмотра
Зеленский и переговорщики США собрались на новую встречу в Берлине на фоне давления Трампа - СМИ15 декабря, 12:06 • 4388 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto15 декабря, 13:18 • 19013 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 30514 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19 • 7770 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 34273 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 30555 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 39196 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 88450 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 106158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 27273 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 44286 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 45237 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 49422 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 84156 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Forbes
Хранитель
Социальная сеть

Прорыв в лечении рака молочной железы: средство Enhertu получило одобрение FDA как препарат первой линии

Киев • УНН

 • 34 просмотра

FDA одобрило препарат Enhertu от AstraZeneca и Daiichi Sankyo для первой линии лечения HER2-положительного рака молочной железы. Комбинация с Perjeta продлила выживаемость без прогрессирования и уменьшила опухоли у 87% пациенток.

Прорыв в лечении рака молочной железы: средство Enhertu получило одобрение FDA как препарат первой линии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Enhertu от компаний AstraZeneca и Daiichi Sankyo для использования в качестве препарата первой линии лечения одного из типов рака молочной железы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Одобрение позволяет применять Enhertu в комбинации с препаратом Perjeta компании Roche для лечения взрослых с запущенным HER2-положительным раком молочной железы.

Enhertu является конъюгатом антитела-лекарственного средства, который эффективно доставляет химиотерапию непосредственно к HER2-положительным раковым клеткам, минимизируя при этом повреждение здоровых тканей.

Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы15.12.25, 04:51 • 3820 просмотров

Одобрение основывается на результатах клинического исследования 1157 пациенток, где комбинация Enhertu и Perjeta продлила медиану выживаемости без прогрессирования до 40,7 месяцев против 26,9 месяцев для стандартного лечения. Опухоли уменьшились или исчезли у 87% пациентов, получавших новую комбинацию.

Enhertu ранее уже был одобрен для лечения рака молочной железы как препарат третьей линии, а также для лечения некоторых видов рака желудка и легких.

Рак после детской присыпки: компанию Johnson & Johnson обязали выплатить потребителям 40 миллионов компенсации13.12.25, 07:11 • 5222 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Карцинома