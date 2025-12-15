$42.190.08
uk
19:26
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15:05
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
15 грудня, 14:54
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 12:05
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
15 грудня, 09:35
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Прорив у лікуванні раку молочної залози: засіб Enhertu отримав схвалення FDA як препарат першої лінії

Київ • УНН

 • 8 перегляди

FDA схвалило препарат Enhertu від AstraZeneca та Daiichi Sankyo для першої лінії лікування HER2-позитивного раку молочної залози. Комбінація з Perjeta подовжила виживання без прогресування та зменшила пухлини у 87% пацієнток.

Прорив у лікуванні раку молочної залози: засіб Enhertu отримав схвалення FDA як препарат першої лінії

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) схвалило препарат Enhertu від компаній AstraZeneca та Daiichi Sankyo для використання як препарат першої лінії лікування одного з типів раку молочної залози. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Схвалення дозволяє застосовувати Enhertu у комбінації з препаратом Perjeta компанії Roche для лікування дорослих із запущеним HER2-позитивним раком молочної залози.

Enhertu є кон'югатом антитіла-лікувального засобу, який ефективно доставляє хіміотерапію безпосередньо до HER2-позитивних ракових клітин, мінімізуючи при цьому пошкодження здорових тканин.

Україна вперше закупила інноваційний препарат для безоплатного лікування меланоми15.12.25, 04:51 • 3820 переглядiв

Схвалення ґрунтується на результатах клінічного дослідження 1157 пацієнток, де комбінація Enhertu та Perjeta подовжила медіану виживання без прогресування до 40,7 місяців проти 26,9 місяців для стандартного лікування. Пухлини зменшилися або зникли у 87% пацієнтів, які отримували нову комбінацію.

Enhertu раніше вже був схвалений для лікування раку молочної залози як препарат третьої лінії, а також для лікування деяких видів раку шлунка та легень.

Рак після дитячої присипки: компанію Johnson & Johnson зобов’язали виплатити споживачам 40 мільйонів компенсації 13.12.25, 07:11 • 5222 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Карцинома