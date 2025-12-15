Прорив у лікуванні раку молочної залози: засіб Enhertu отримав схвалення FDA як препарат першої лінії
FDA схвалило препарат Enhertu від AstraZeneca та Daiichi Sankyo для першої лінії лікування HER2-позитивного раку молочної залози. Комбінація з Perjeta подовжила виживання без прогресування та зменшила пухлини у 87% пацієнток.
Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) схвалило препарат Enhertu від компаній AstraZeneca та Daiichi Sankyo для використання як препарат першої лінії лікування одного з типів раку молочної залози. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Схвалення дозволяє застосовувати Enhertu у комбінації з препаратом Perjeta компанії Roche для лікування дорослих із запущеним HER2-позитивним раком молочної залози.
Enhertu є кон'югатом антитіла-лікувального засобу, який ефективно доставляє хіміотерапію безпосередньо до HER2-позитивних ракових клітин, мінімізуючи при цьому пошкодження здорових тканин.
Схвалення ґрунтується на результатах клінічного дослідження 1157 пацієнток, де комбінація Enhertu та Perjeta подовжила медіану виживання без прогресування до 40,7 місяців проти 26,9 місяців для стандартного лікування. Пухлини зменшилися або зникли у 87% пацієнтів, які отримували нову комбінацію.
Enhertu раніше вже був схвалений для лікування раку молочної залози як препарат третьої лінії, а також для лікування деяких видів раку шлунка та легень.
