Україна вперше закупила інноваційний препарат для безоплатного лікування меланоми
Київ • УНН
Україна вперше закупила інноваційний препарат пембролізумаб для безоплатного лікування меланоми. Поставки очікуються з червня 2026 року за механізмом керованого доступу.
Деталі
Медичні закупівлі України (МЗУ) уклали трирічний договір із виробником Merck Sharp & Dohme (США) на закупівлю інноваційного препарату пембролізумаб (торгова назва - Кітруда) для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою.
Закупівлю здійснено на замовлення Міністерства охорони здоров’я України за механізмом договорів керованого доступу. Перші поставки очікуються наприкінці червня 2026 року
Зазначається, що Пембролізумаб є одним із важливих препаратів сучасної онкоімунології. Він допомагає імунній системі розпізнавати й знищувати злоякісні утворення. Зокрема, цей засіб блокує білок PD-1 (який у нормі пригнічує захисні клітини організму - Т-клітини), завдяки чому імунітет діє активніше проти ракових клітин.
Серед основних симптомів меланоми: поява нових або зміна існуючих родимок, асиметрія, нерівні краї, неоднорідне забарвлення, швидке збільшення розміру, свербіж, біль чи кровоточивість. Також на пізніх стадіях можливі загальна слабкість, біль та ураження внутрішніх органів через метастази
Особливо ефективним Пембролізумаб є при лікуванні пізніх (III–IV) стадій меланоми – одного з найагресивніших типів раку шкіри. У таких випадках пухлину вже неможливо видалити хірургічно, а рак поширюється за межі первинного осередку. На цьому етапі основою лікування стає імунотерапія або таргетна терапія. Саме такі методи дозволяють зупинити прогресування хвороби.
Довідково
Механізм керованого доступу (Managed Entry Agreements, ДКД) МЗУ використовують із 2022 року для закупівель дороговартісних інноваційних лікарських засобів.
Цей механізм дозволяє закуповувати інноваційні препарати за справедливими цінами, прийнятними для державного бюджету. Завдяки конфіденційним домовленостям із виробниками держава може забезпечити пацієнтів найсучаснішими методами лікування набагато швидше. У багатьох випадках вдається знизити ціну препарату в кілька разів.
