Україна вперше закупила інноваційний препарат для безоплатного лікування меланоми

21:34
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 14 грудня, 16:59
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з'являються "тріщини" – опитування NBC News 14 грудня, 17:06
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко 14 грудня, 17:23
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів 14 грудня, 19:02
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України 22:08
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори 13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи 13 грудня, 12:38
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій 13 грудня, 08:00
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals 12 грудня, 17:56
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Україна
Берлін
Сполучені Штати Америки
Австралія
Німеччина
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів 14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі 13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате 13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп 13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців 12 грудня, 12:55
Україна вперше закупила інноваційний препарат для безоплатного лікування меланоми

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Україна вперше закупила інноваційний препарат пембролізумаб для безоплатного лікування меланоми. Поставки очікуються з червня 2026 року за механізмом керованого доступу.

Україна вперше закупила інноваційний препарат для безоплатного лікування меланоми

Україна вперше закупила інноваційний препарат пембролізумаб для безоплатного лікування меланоми. Поставки препарату, який є ключовим засобом імунотерапії пізніх стадій раку шкіри, очікуються з червня 2026 року та здійснюватимуться за механізмом керованого доступу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

Деталі

Медичні закупівлі України (МЗУ) уклали трирічний договір із виробником Merck Sharp & Dohme (США) на закупівлю інноваційного препарату пембролізумаб (торгова назва - Кітруда) для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою. 

Закупівлю здійснено на замовлення Міністерства охорони здоров’я України за механізмом договорів керованого доступу. Перші поставки очікуються наприкінці червня 2026 року

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Пембролізумаб є одним із важливих препаратів сучасної онкоімунології. Він допомагає імунній системі розпізнавати й знищувати злоякісні утворення. Зокрема, цей засіб блокує білок PD-1 (який у нормі пригнічує захисні клітини організму - Т-клітини), завдяки чому імунітет діє активніше проти ракових клітин.

Серед основних симптомів меланоми: поява нових або зміна існуючих родимок, асиметрія, нерівні краї, неоднорідне забарвлення, швидке збільшення розміру, свербіж, біль чи кровоточивість. Також на пізніх стадіях можливі загальна слабкість, біль та ураження внутрішніх органів через метастази

- зауважили в МОЗ.

Особливо ефективним Пембролізумаб є при лікуванні  пізніх (III–IV) стадій меланоми – одного з найагресивніших типів раку шкіри. У таких випадках пухлину вже неможливо видалити хірургічно, а рак поширюється за межі первинного осередку. На цьому етапі основою лікування стає імунотерапія або таргетна терапія. Саме такі методи дозволяють зупинити прогресування хвороби. 

Довідково

Механізм керованого доступу (Managed Entry Agreements, ДКД) МЗУ використовують із 2022 року для закупівель дороговартісних інноваційних лікарських засобів. 

Цей механізм дозволяє закуповувати інноваційні препарати за справедливими цінами, прийнятними для державного бюджету. Завдяки конфіденційним домовленостям із виробниками держава може забезпечити пацієнтів найсучаснішими методами лікування набагато швидше. У багатьох випадках вдається знизити ціну препарату в кілька разів.

Нагадаємо

В Україні після місячного дефіциту вакцина проти грипу почала знову з'являтися в приватних клініках та аптеках. Доступні вакцини "Ваксигрип Тетра" та "Джісі Флю", обсяги поставок яких були меншими, ніж зазвичай.

Рак після дитячої присипки: компанію Johnson & Johnson зобов'язали виплатити споживачам 40 мільйонів компенсації 13.12.25, 06:11

Віта Зеленецька

Здоров'я
Державний бюджет
Сполучені Штати Америки
Україна