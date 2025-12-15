Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы
Киев • УНН
Украина впервые закупила инновационный препарат пембролизумаб для бесплатного лечения меланомы. Поставки ожидаются с июня 2026 года по механизму управляемого доступа.
Украина впервые закупила инновационный препарат пембролизумаб для бесплатного лечения меланомы. Поставки препарата, который является ключевым средством иммунотерапии поздних стадий рака кожи, ожидаются с июня 2026 года и будут осуществляться по механизму управляемого доступа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).
Детали
Медицинские закупки Украины (МЗУ) заключили трехлетний договор с производителем Merck Sharp & Dohme (США) на закупку инновационного препарата пембролизумаб (торговое название - Китруда) для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой.
Закупка осуществлена по заказу Министерства здравоохранения Украины по механизму договоров управляемого доступа. Первые поставки ожидаются в конце июня 2026 года
Отмечается, что Пембролизумаб является одним из важных препаратов современной онкоиммунологии. Он помогает иммунной системе распознавать и уничтожать злокачественные образования. В частности, это средство блокирует белок PD-1 (который в норме подавляет защитные клетки организма - Т-клетки), благодаря чему иммунитет действует активнее против раковых клеток.
Среди основных симптомов меланомы: появление новых или изменение существующих родинок, асимметрия, неровные края, неоднородная окраска, быстрое увеличение размера, зуд, боль или кровоточивость. Также на поздних стадиях возможны общая слабость, боль и поражение внутренних органов из-за метастазов
Особенно эффективен Пембролизумаб при лечении поздних (III–IV) стадий меланомы – одного из самых агрессивных типов рака кожи. В таких случаях опухоль уже невозможно удалить хирургически, а рак распространяется за пределы первичного очага. На этом этапе основой лечения становится иммунотерапия или таргетная терапия. Именно такие методы позволяют остановить прогрессирование болезни.
Справка
Механизм управляемого доступа (Managed Entry Agreements, ДКД) МЗУ используют с 2022 года для закупок дорогостоящих инновационных лекарственных средств.
Этот механизм позволяет закупать инновационные препараты по справедливым ценам, приемлемым для государственного бюджета. Благодаря конфиденциальным договоренностям с производителями государство может обеспечить пациентов самыми современными методами лечения гораздо быстрее. Во многих случаях удается снизить цену препарата в несколько раз.
Напомним
В Украине после месячного дефицита вакцина против гриппа начала снова появляться в частных клиниках и аптеках. Доступны вакцины "Ваксигрип Тетра" и "Джиси Флю", объемы поставок которых были меньше, чем обычно.
