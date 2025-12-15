Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы

$42.270.00
49.520.00
ukenru
21:34 • 7878 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 14148 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 14283 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 23664 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 32282 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 48310 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 73611 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50717 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 46627 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 38202 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
91%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик ДиденкоPhoto14 декабря, 17:23 • 13794 просмотра
Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее14 декабря, 18:51 • 3414 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 5368 просмотра
Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ14 декабря, 19:31 • 4334 просмотра
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto22:08 • 7266 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 52273 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 64247 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 55672 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 65281 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 89759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 5418 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 27497 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 29579 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 34301 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 68867 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
ТикТок
YouTube

Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Украина впервые закупила инновационный препарат пембролизумаб для бесплатного лечения меланомы. Поставки ожидаются с июня 2026 года по механизму управляемого доступа.

Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы

Украина впервые закупила инновационный препарат пембролизумаб для бесплатного лечения меланомы. Поставки препарата, который является ключевым средством иммунотерапии поздних стадий рака кожи, ожидаются с июня 2026 года и будут осуществляться по механизму управляемого доступа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).

Детали

Медицинские закупки Украины (МЗУ) заключили трехлетний договор с производителем Merck Sharp & Dohme (США) на закупку инновационного препарата пембролизумаб (торговое название - Китруда) для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой.

Закупка осуществлена по заказу Министерства здравоохранения Украины по механизму договоров управляемого доступа. Первые поставки ожидаются в конце июня 2026 года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Пембролизумаб является одним из важных препаратов современной онкоиммунологии. Он помогает иммунной системе распознавать и уничтожать злокачественные образования. В частности, это средство блокирует белок PD-1 (который в норме подавляет защитные клетки организма - Т-клетки), благодаря чему иммунитет действует активнее против раковых клеток.

Среди основных симптомов меланомы: появление новых или изменение существующих родинок, асимметрия, неровные края, неоднородная окраска, быстрое увеличение размера, зуд, боль или кровоточивость. Также на поздних стадиях возможны общая слабость, боль и поражение внутренних органов из-за метастазов

- отметили в Минздраве.

Особенно эффективен Пембролизумаб при лечении поздних (III–IV) стадий меланомы – одного из самых агрессивных типов рака кожи. В таких случаях опухоль уже невозможно удалить хирургически, а рак распространяется за пределы первичного очага. На этом этапе основой лечения становится иммунотерапия или таргетная терапия. Именно такие методы позволяют остановить прогрессирование болезни.

Справка

Механизм управляемого доступа (Managed Entry Agreements, ДКД) МЗУ используют с 2022 года для закупок дорогостоящих инновационных лекарственных средств.

Этот механизм позволяет закупать инновационные препараты по справедливым ценам, приемлемым для государственного бюджета. Благодаря конфиденциальным договоренностям с производителями государство может обеспечить пациентов самыми современными методами лечения гораздо быстрее. Во многих случаях удается снизить цену препарата в несколько раз.

Напомним

В Украине после месячного дефицита вакцина против гриппа начала снова появляться в частных клиниках и аптеках. Доступны вакцины "Ваксигрип Тетра" и "Джиси Флю", объемы поставок которых были меньше, чем обычно.

Рак после детской присыпки: компанию Johnson & Johnson обязали выплатить потребителям 40 миллионов компенсации13.12.25, 06:11 • 5092 просмотра

Вита Зеленецкая

Здоровье
Государственный бюджет
Соединённые Штаты
Украина