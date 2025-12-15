Украина впервые закупила инновационный препарат для бесплатного лечения меланомы

Украина впервые закупила инновационный препарат пембролизумаб для бесплатного лечения меланомы. Поставки препарата, который является ключевым средством иммунотерапии поздних стадий рака кожи, ожидаются с июня 2026 года и будут осуществляться по механизму управляемого доступа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (Минздрав).

Медицинские закупки Украины (МЗУ) заключили трехлетний договор с производителем Merck Sharp & Dohme (США) на закупку инновационного препарата пембролизумаб (торговое название - Китруда) для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой.

Закупка осуществлена по заказу Министерства здравоохранения Украины по механизму договоров управляемого доступа. Первые поставки ожидаются в конце июня 2026 года

Отмечается, что Пембролизумаб является одним из важных препаратов современной онкоиммунологии. Он помогает иммунной системе распознавать и уничтожать злокачественные образования. В частности, это средство блокирует белок PD-1 (который в норме подавляет защитные клетки организма - Т-клетки), благодаря чему иммунитет действует активнее против раковых клеток.

Среди основных симптомов меланомы: появление новых или изменение существующих родинок, асимметрия, неровные края, неоднородная окраска, быстрое увеличение размера, зуд, боль или кровоточивость. Также на поздних стадиях возможны общая слабость, боль и поражение внутренних органов из-за метастазов