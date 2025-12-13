$42.270.01
Рак после детской присыпки: компанию Johnson & Johnson обязали выплатить потребителям 40 миллионов компенсации

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Присяжные Калифорнии присудили 40 миллионов долларов двум женщинам, которые утверждали, что детская присыпка Johnson & Johnson вызвала у них рак яичников. Компания планирует оспорить вердикт, заявляя о безопасности своей продукции.

Рак после детской присыпки: компанию Johnson & Johnson обязали выплатить потребителям 40 миллионов компенсации

Присяжные в Калифорнии приняли решение выплатить 40 млн долларов двум женщинам, которые утверждали, что использование детской присыпки Johnson & Johnson привело к развитию у них рака яичников. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Коллегия присяжных Высшего суда Лос-Анджелеса определила компенсацию в размере 18 млн долларов для Моники Кент и 22 млн долларов для Деборы Шульц и ее мужа, придя к выводу, что компания Johnson & Johnson на протяжении длительного времени осознавала риски, связанные с тальковой продукцией, однако не проинформировала о них потребителей.

Число случаев раннего рака выросло на 79% за 30 лет: шокирующие данные исследования26.09.25, 03:37 • 4908 просмотров

Вице-президент Johnson & Johnson по глобальным судебным вопросам Эрик Хаас сообщил, что компания намерена "немедленно подать апелляцию на это решение и рассчитывает на его отмену, как это часто случается в случае нетипичных негативных вердиктов".

Согласно судебным материалам, Кент диагностировали рак яичников в 2014 году, а Шульц - в 2018-м. Обе женщины являются жительницами Калифорнии и утверждают, что в течение 40 лет пользовались детской присыпкой J&J после купания. Во время судебного процесса они свидетельствовали, что лечение рака яичников включало масштабные хирургические вмешательства и десятки курсов химиотерапии

- пишет издание.

Отмечается, что Johnson & Johnson имеет более 67 тысяч судебных исков от людей, которые утверждают, что после использования детской присыпки и других тальковых изделий компании у них развился рак.

В J&J настаивают, что их продукция безопасна, не содержит асбеста и не вызывает онкологических заболеваний.

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ26.10.24, 10:02 • 279144 просмотра

В 2020 году компания прекратила продажу тальковой детской присыпки на территории США, заменив ее продуктом на основе кукурузного крахмала.

Компания также пыталась урегулировать массовые судебные споры путем банкротства, однако федеральные суды трижды отказывали в таком решении, последний раз - в апреле. На время этих попыток большинство дел было поставлено на паузу.

Онкологическое отделение ВОЗ признало подсластитель аспартам "возможным канцерогеном"14.07.23, 10:20 • 1109965 просмотров

J&J сталкивается с исками от более чем 67 тысяч истцов, которые заявляют, что у них диагностировали рак после использования детской присыпки и других продуктов компании на основе талька.

Большинство исков касается заявлений о раке яичников. Дела, в которых утверждается, что тальк вызвал редкий и смертельно опасный рак — мезотелиому, составляют меньшую долю претензий, с которыми сталкивается J&J

- говорится в сообщении.

По информации The Guardian, ранее компания решила часть таких исков вне суда, однако общенационального соглашения достигнуто не было, поэтому в течение последних месяцев многие дела о мезотелиоме рассматривались в судах разных штатов.

В течение прошлого года J&J потерпела несколько крупных поражений в этих делах, в частности в октябре в Лос-Анджелесе было вынесено решение на сумму более 900 млн долларов.

Напомним

Американец, больной раком, отсудил у Roundup (дочерняя компания Bayer) более 2 млрд долларов. Он утверждает, что заболел из-за использования гербицида Roundup.

Вита Зеленецкая

