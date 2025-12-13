$42.270.01
01:49
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рак після дитячої присипки: компанію Johnson & Johnson зобов’язали виплатити споживачам 40 мільйонів компенсації

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Присяжні Каліфорнії присудили 40 мільйонів доларів двом жінкам, які стверджували, що дитяча присипка Johnson & Johnson спричинила у них рак яєчників. Компанія планує оскаржити вердикт, заявляючи про безпечність своєї продукції.

Рак після дитячої присипки: компанію Johnson & Johnson зобов’язали виплатити споживачам 40 мільйонів компенсації

Присяжні в Каліфорнії ухвалили рішення виплатити 40 млн доларів двом жінкам, які стверджували, що використання дитячої присипки Johnson & Johnson призвело до розвитку в них раку яєчників. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Колегія присяжних Вищого суду Лос-Анджелеса визначила компенсацію в розмірі 18 млн доларів для Моніки Кент і 22 млн доларів для Дебори Шульц та її чоловіка, дійшовши висновку, що компанія Johnson & Johnson упродовж тривалого часу усвідомлювала ризики, пов’язані з тальковою продукцією, однак не поінформувала про них споживачів.

Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження26.09.25, 03:37 • 4908 переглядiв

Віцепрезидент Johnson & Johnson із глобальних судових питань Ерік Хаас повідомив, що компанія має намір "негайно подати апеляцію на це рішення та розраховує на його скасування, як це часто трапляється у випадку нетипових негативних вердиктів".

Згідно з судовими матеріалами, Кент діагностували рак яєчників у 2014 році, а Шульц - у 2018-му. Обидві жінки є мешканками Каліфорнії й стверджують, що протягом 40 років користувалися дитячою присипкою J&J після купання. Під час судового процесу вони свідчили, що лікування раку яєчників включало масштабні хірургічні втручання та десятки курсів хіміотерапії

- пише видання.

Зазначається, що Johnson & Johnson має понад 67 тисяч судових позовів від людей, які стверджують, що після використання дитячої присипки та інших талькових виробів компанії у них розвинувся рак.

У J&J наполягають, що їхня продукція є безпечною, не містить азбесту й не викликає онкологічних захворювань.

Індустрія краси та ринок засобів особистої гігієни: чи захищені жінки від впливу токсичних речовин26.10.24, 10:02 • 279144 перегляди

У 2020 році компанія припинила продаж талькової дитячої присипки на території США, замінивши її продуктом на основі кукурудзяного крохмалю.

Компанія також намагалася врегулювати масові судові спори шляхом банкрутства, однак федеральні суди тричі відмовляли в такому рішенні, востаннє - у квітні. На час цих спроб більшість справ була поставлена на паузу. 

Онкологічне відділення ВООЗ визнало підсолоджувач аспартам "можливим канцерогеном"14.07.23, 10:20 • 1109965 переглядiв

J&J стикається з позовами від понад 67 тисяч позивачів, які заявляють, що у них діагностували рак після використання дитячої присипки та інших продуктів компанії на основі тальку.

Більшість позовів стосується заяв про рак яєчників. Справи, в яких стверджується, що тальк спричинив рідкісний і смертельно небезпечний рак — мезотеліому, становлять меншу частку претензій, з якими стикається J&J

- йдеться у дописі.

За інформацією The Guardian, раніше компанія вирішила частину таких позовів поза судом, проте загальнонаціональної угоди досягнуто не було, тому протягом останніх місяців багато справ про мезотеліому розглядалися в судах різних штатів.

Протягом минулого року J&J зазнала кількох великих поразок у цих справах, зокрема в жовтні в Лос-Анджелесі було винесено рішення на суму понад 900 млн доларів.

Нагадаємо

Американець, хворий на рак, відсудив у Roundup (дочірня компанія Bayer) понад 2 млрд доларів. Він стверджує, що захворів через використання гербіциду Roundup.

Віта Зеленецька

Здоров'яНовини Світу
Бренд
Карцинома
Reuters
Каліфорнія
Лос-Анджелес