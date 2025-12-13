Король Карл III сообщил о прогрессе в лечении рака

$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 3756 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15 • 12414 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 16483 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 21429 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 28418 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 32536 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 41792 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 31647 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23928 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24139 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
6.5м/с
71%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв войны в Украине в этом году выросло на 27%, в ноябре погибли 226 мирных жителей - ООН12 декабря, 14:00 • 5752 просмотра
Дія "зарегистрировала" женщине ФОП без ее ведома, а налоговая начисляла платежи - Минцифры должно дать объяснения12 декабря, 14:25 • 13385 просмотра
Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии12 декабря, 14:33 • 3876 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 12312 просмотра
Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали19:20 • 6790 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 12376 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 32536 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 28431 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 41792 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 76427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 28431 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 24643 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 54258 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 45872 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 50631 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Фильм

Король Карл III сообщил о прогрессе в лечении рака

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Король Великобритании Карл III сообщил о заметном прогрессе в лечении онкологического заболевания, отметив, что лечение дает хорошие результаты. Монарх призвал граждан пользоваться программами скрининга.

Король Карл III сообщил о прогрессе в лечении рака

Король Великобритании Карл III заявил, что его лечение от рака демонстрирует заметный прогресс. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.  

Детали

В пятницу, 12 декабря вечером Король Великобритании Карл III рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием, отметив, что лечение дает хорошие результаты и его состояние должно улучшиться в новом году.

Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью: благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению назначений врача, мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году

- сказал он.

77-летний монарх назвал этот важный этап своего выздоровления "личным благословением" и призвал граждан пользоваться программами скрининга, в частности новым онлайн-сервисом Screening Checker в Великобритании, и поблагодарил врачей, медсестер, исследователей и работников благотворительных организаций за их работу.

В Букингемском дворце подтвердили, что лечение еще продолжается, однако врачи довольны результатами и переходят к профилактической фазе с постоянным медицинским контролем.

Напомним

В феврале 2024 года стало известно, что у короля Карла III диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака. 

В марте 2025 года король Карл III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение.

Король Карл III призвал поддержать Украину на банкете для президента США Трампа17.09.25, 22:26 • 6322 просмотра

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира
Карцинома
благотворительность
Карл III
Великобритания