Король Карл III сообщил о прогрессе в лечении рака

Король Великобритании Карл III заявил, что его лечение от рака демонстрирует заметный прогресс. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В пятницу, 12 декабря вечером Король Великобритании Карл III рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием, отметив, что лечение дает хорошие результаты и его состояние должно улучшиться в новом году.

Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью: благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению назначений врача, мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году - сказал он.

77-летний монарх назвал этот важный этап своего выздоровления "личным благословением" и призвал граждан пользоваться программами скрининга, в частности новым онлайн-сервисом Screening Checker в Великобритании, и поблагодарил врачей, медсестер, исследователей и работников благотворительных организаций за их работу.

В Букингемском дворце подтвердили, что лечение еще продолжается, однако врачи довольны результатами и переходят к профилактической фазе с постоянным медицинским контролем.

Напомним

В феврале 2024 года стало известно, что у короля Карла III диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака.

В марте 2025 года король Карл III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение.

