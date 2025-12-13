Король Карл III сообщил о прогрессе в лечении рака
Киев • УНН
Король Великобритании Карл III сообщил о заметном прогрессе в лечении онкологического заболевания, отметив, что лечение дает хорошие результаты. Монарх призвал граждан пользоваться программами скрининга.
Король Великобритании Карл III заявил, что его лечение от рака демонстрирует заметный прогресс. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В пятницу, 12 декабря вечером Король Великобритании Карл III рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием, отметив, что лечение дает хорошие результаты и его состояние должно улучшиться в новом году.
Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью: благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению назначений врача, мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году
77-летний монарх назвал этот важный этап своего выздоровления "личным благословением" и призвал граждан пользоваться программами скрининга, в частности новым онлайн-сервисом Screening Checker в Великобритании, и поблагодарил врачей, медсестер, исследователей и работников благотворительных организаций за их работу.
В Букингемском дворце подтвердили, что лечение еще продолжается, однако врачи довольны результатами и переходят к профилактической фазе с постоянным медицинским контролем.
Напомним
В феврале 2024 года стало известно, что у короля Карла III диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака.
В марте 2025 года король Карл III был госпитализирован из-за побочной реакции на лечение.
