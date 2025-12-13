$42.270.01
21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Король Чарльз III повідомив про прогрес у лікуванні раку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Король Великої Британії Чарльз III повідомив про помітний прогрес у лікуванні онкологічного захворювання, зазначивши, що лікування дає хороші результати. Монарх закликав громадян користуватися програмами скринінгу.

Король Чарльз III повідомив про прогрес у лікуванні раку

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що його лікування від раку демонструє помітний прогрес. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.  

Деталі

У п’ятницю, 12 грудня ввечері Король Великої Британії Чарльз III розповів про боротьбу з онкологічним захворюванням, зазначивши, що лікування дає хороші результати і його стан має покращитися в новому році.

Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною: завдяки ранній діагностиці, ефективному лікуванню та дотриманню призначень лікаря, мій власний графік лікування раку може бути скорочений у новому році

- сказав він.

77-річний монарх назвав цей важливий етап свого одужання "особистим благословенням" і закликав громадян користуватися програмами скринінгу, зокрема новим онлайн-сервісом Screening Checker у Великій Британії, та подякував лікарям, медсестрам, дослідникам і працівникам благодійних організацій за їхню роботу.

У Букінгемському палаці підтвердили, що лікування ще триває, однак лікарі задоволені результатами й переходять до запобіжної фази з постійним медичним контролем.

Нагадаємо

У лютому 2024 року стало відомо, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак під час операції. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. 

У березні 2025 року король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування.

Король Чарльз ІІІ закликав підтримати Україну на банкеті для президента США Трампа17.09.25, 22:26

Віта Зеленецька

Здоров'яНовини Світу
Карцинома
благодійність
Чарльз ІІІ
Велика Британія