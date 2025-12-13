Король Чарльз III повідомив про прогрес у лікуванні раку
Київ • УНН
Король Великої Британії Чарльз III повідомив про помітний прогрес у лікуванні онкологічного захворювання, зазначивши, що лікування дає хороші результати. Монарх закликав громадян користуватися програмами скринінгу.
Король Великої Британії Чарльз III заявив, що його лікування від раку демонструє помітний прогрес. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
У п’ятницю, 12 грудня ввечері Король Великої Британії Чарльз III розповів про боротьбу з онкологічним захворюванням, зазначивши, що лікування дає хороші результати і його стан має покращитися в новому році.
Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною: завдяки ранній діагностиці, ефективному лікуванню та дотриманню призначень лікаря, мій власний графік лікування раку може бути скорочений у новому році
77-річний монарх назвав цей важливий етап свого одужання "особистим благословенням" і закликав громадян користуватися програмами скринінгу, зокрема новим онлайн-сервісом Screening Checker у Великій Британії, та подякував лікарям, медсестрам, дослідникам і працівникам благодійних організацій за їхню роботу.
У Букінгемському палаці підтвердили, що лікування ще триває, однак лікарі задоволені результатами й переходять до запобіжної фази з постійним медичним контролем.
Нагадаємо
У лютому 2024 року стало відомо, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак під час операції. Подальші діагностичні тести виявили форму раку.
У березні 2025 року король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування.
