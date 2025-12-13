Король Чарльз III повідомив про прогрес у лікуванні раку

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що його лікування від раку демонструє помітний прогрес. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У п’ятницю, 12 грудня ввечері Король Великої Британії Чарльз III розповів про боротьбу з онкологічним захворюванням, зазначивши, що лікування дає хороші результати і його стан має покращитися в новому році.

Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною: завдяки ранній діагностиці, ефективному лікуванню та дотриманню призначень лікаря, мій власний графік лікування раку може бути скорочений у новому році - сказав він.

77-річний монарх назвав цей важливий етап свого одужання "особистим благословенням" і закликав громадян користуватися програмами скринінгу, зокрема новим онлайн-сервісом Screening Checker у Великій Британії, та подякував лікарям, медсестрам, дослідникам і працівникам благодійних організацій за їхню роботу.

У Букінгемському палаці підтвердили, що лікування ще триває, однак лікарі задоволені результатами й переходять до запобіжної фази з постійним медичним контролем.

Нагадаємо

У лютому 2024 року стало відомо, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак під час операції. Подальші діагностичні тести виявили форму раку.

У березні 2025 року король Чарльз III був госпіталізований через побічну реакцію на лікування.

