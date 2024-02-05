У короля Великої Британії виявили рак. Чарльз ІІІ відкладе публічні обов'язки

У короля Великої Британії Чарльза III виявили рак. Як повідомили в Букінгемському палаці, лікарі рекомендували королю відкласти публічні обов'язки, передає УНН.

"Під час нещодавньої операції короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення передміхурової залози було відзначено окрему проблему, яка викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку", - йдеться у заяві.

Як повідомили у палаці, Чарльз ІІІ сьогодні розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов’язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай.

"Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки нещодавній операції в лікарні. Він як і раніше цілком позитивно ставиться до свого лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської роботи. Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це може сприяти громадському розумінню для всіх тих, хто в усьому світі вражений раком", - йдеться у заяві.

Король Чарльз ІІІ вперше з’явився на публіці після операції

Доповнення

Минулого тижня король Великої Британії провів три ночі в приватній клініці після корекції доброякісного захворювання простати. Принцесі Уельській також зробили операцію на черевній порожнині в тій же лікарні.