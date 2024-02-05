У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности
У короля Чарльза ІІІ диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака. Медики посоветовали монарху отложить публичные обязанности.
фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"
Оккупационные власти Крыма заявили, что российские силы безопасности сорвали заговор с целью убийства одного из крымских лидеров, хотя подробности были туманны, и подобные заявления уже делались ранее.
белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения
В беларуси будут судить подполковника Антона Черемных за "государственную измену". Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Ранее подполковник не поддержал войну рф против Украины.
"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями
ФК "Шахтер" объявляет о создании футбольной команды для раненых военнослужащих, потерявших конечности на войне, с целью обеспечения их реабилитации через спорт.
Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора
Четыре гражданских лица погибли во время российского обстрела Херсона 5 февраля, который сейчас расследуется как военное преступление.
На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин
Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.
Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС
Великобритания продолжает опосредованно импортировать миллионы баррелей российской нефти каждый год через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти.
ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.
Starlink и Дія.Бізнес: Федоров провел первый разговор с новым польским коллегой
Вице-премьер-министр Украины Федоров обсудил со своим польским коллегой текущее цифровое сотрудничество, отметив ключевую поддержку Польши цифровой инфраструктуры Украины после вторжения России.
россияне готовятся к псевдовыборам на захваченных территориях Украины: МВД призывает не сотрудничать с оккупантами
российские оккупанты активно готовятся к проведению фейковых выборов на оккупированных украинских территориях, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки Путина.