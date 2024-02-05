У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности

У короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак. Как сообщили в Букингемском дворце, врачи рекомендовали королю отложить публичные обязанности, передает УНН.

"Во время недавней операции короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы была отмечена отдельная проблема, которая вызывает беспокойство. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака", - говорится в заявлении.

Как сообщили во дворце, Чарльз III сегодня начал регулярное лечение, в течение которого врачи посоветовали ему отложить публичные обязанности. В течение этого периода Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальными документами, как обычно.

"Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней операции в больнице. Он по-прежнему вполне положительно относится к своему лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной работе. Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это может способствовать общественному пониманию для всех тех, кто во всем мире поражен раком", - говорится в заявлении.

Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после операции

Дополнение

На прошлой неделе король Великобритании провел три ночи в частной клинике после коррекции доброкачественного заболевания простаты. Принцессе Уэльской также сделали операцию на брюшной полости в той же больнице.