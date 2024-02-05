Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после операции

Король Великобритании Чарльз III впервые публично посетил местную церковь после недавно перенесенной операции. Об этом пишет BBC, информирует УНН.

Детали

Король Карл III посетил церковь в свой первый публичный выход после лечения увеличенной простаты.

В воскресенье монарх вместе с женой, королевой Камиллой, помахал фотокамерам во время службы в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, что в графстве Норфолк.

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На прошлой неделе он провел три ночи в частной клинике после коррекции доброкачественного заболевания простаты. Принцессе Уэльской также сделали операцию на брюшной полости в той же больнице.

Она провела там 13 ночей после операции, и хотя детали хирургического вмешательства не раскрывают, предполагают, что ей понадобится несколько месяцев на восстановление. Последний раз принцесса появилась на публике в церкви Святой Марии Магдалины во время ежегодного рождественского визита королевской семьи.

В прошлом месяце было объявлено, что она попала в больницу, но позже она покинула лондонскую клинику, не будучи замеченной. Пока она будет восстанавливаться, ее муж, принц Уэльский, также возьмет перерыв в исполнении королевских обязанностей.

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