Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ
Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.
В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат
Командира и четырех подчиненных воинской части в Донецкой области задержали за присвоение почти 5 миллионов гривен боевых выплат путем включения в платежные ведомости военнослужащих, которые не находятся на передовой.
В США провели успешные полевые тесты новейшей системы ПВО "CHIMERA"
Американские военные завершили полевые испытания микроволновой системы оружия CHIMERA для нейтрализации воздушных угроз, о чем сообщили компании Raytheon и Исследовательская лаборатория ВВС США.
Финляндия не удовлетворила ни одной заявки на убежище мигрантов, прибывших из рф
Финляндия не предоставила убежища ни одному из мигрантов, прибывших из России через границу в конце прошлого года.
Птичий грипп обнаружили у пингвинов на Фолклендских островах
Подтверждено два случая птичьего гриппа среди пингвинов на Фолклендских островах.
ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель
ЕС предоставит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Как сообщил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель, за первые два года полномасштабного вторжения официальный Киев получил помощи на 28 миллиардов евро.
Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара
По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.
Почти 50°C: в ООН подтвердили новый температурный рекорд для Европы
Всемирная метеорологическая организация ООН официально подтвердила, что Италия установила новый температурный рекорд для континентальной Европы - 48,8°C, зафиксированный в Сиракузах 11 августа 2021 года.
ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов
ЕС планирует начать военно-морскую миссию в Красном море в течение следующих трех недель, чтобы защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене и уменьшить перебои в торговле.
Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине авиабомбами, попав в местную больницу и ранив нескольких человек.