Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  114572 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  140163 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  147890 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148558 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169365 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170826 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151349 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141586 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138482 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.

Новости Мира •   •  22101 просмотра
Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат

Командира и четырех подчиненных воинской части в Донецкой области задержали за присвоение почти 5 миллионов гривен боевых выплат путем включения в платежные ведомости военнослужащих, которые не находятся на передовой.

Война •   •  29069 просмотра
В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат

В США провели успешные полевые тесты новейшей системы ПВО "CHIMERA"

Американские военные завершили полевые испытания микроволновой системы оружия CHIMERA для нейтрализации воздушных угроз, о чем сообщили компании Raytheon и Исследовательская лаборатория ВВС США.

Новости Мира •   •  25005 просмотра
В США провели успешные полевые тесты новейшей системы ПВО "CHIMERA"

Финляндия не удовлетворила ни одной заявки на убежище мигрантов, прибывших из рф

Финляндия не предоставила убежища ни одному из мигрантов, прибывших из России через границу в конце прошлого года.

Новости Мира •   •  21145 просмотра
Финляндия не удовлетворила ни одной заявки на убежище мигрантов, прибывших из рф

Птичий грипп обнаружили у пингвинов на Фолклендских островах

Подтверждено два случая птичьего гриппа среди пингвинов на Фолклендских островах.

Новости Мира •   •  21068 просмотра
Птичий грипп обнаружили у пингвинов на Фолклендских островах

ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель

ЕС предоставит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Как сообщил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель, за первые два года полномасштабного вторжения официальный Киев получил помощи на 28 миллиардов евро.

Война •   •  73785 просмотра
ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель

Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара

По данным спасателей, сегодня вечером в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по территории гражданской больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Все пациенты были эвакуированы, часть - размещены в другие учреждения.

Война •   •  27188 просмотра
Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара

Почти 50°C: в ООН подтвердили новый температурный рекорд для Европы

Всемирная метеорологическая организация ООН официально подтвердила, что Италия установила новый температурный рекорд для континентальной Европы - 48,8°C, зафиксированный в Сиракузах 11 августа 2021 года.

Новости Мира •   •  20603 просмотра
Почти 50°C: в ООН подтвердили новый температурный рекорд для Европы

ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов

ЕС планирует начать военно-морскую миссию в Красном море в течение следующих трех недель, чтобы защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене и уменьшить перебои в торговле.

Новости Мира •   •  20841 просмотра
ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов

Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные

Российские оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине авиабомбами, попав в местную больницу и ранив нескольких человек.

Война •   •  27975 просмотра
Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные