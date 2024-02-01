Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

Король Чарльз III восстанавливается после трехдневного пребывания в больнице. Об этом сообщила королева Камилла, написал королевский корреспондент Ричард Палмер в X, информирует УНН.

Королева Камилла заявила сегодня, что король "поправляется" и "делает все возможное", восстанавливаясь после лечения простаты - написал корреспондент.

Супруга британского монарха вышла на публику сама, пока Чарльз ІІІ и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливаются после операций.

Сегодня королева Камилла официально открыла Maggie's Royal Free, новый центр поддержки онкобольных в Королевской бесплатной больнице в Лондоне.

Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании