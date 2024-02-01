Дружина короля розповіла про стан здоровʼя Чарльза ІІІ
Київ • УНН
Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.
Король Чарльз ІІІ відновлюється після триденного перебування в лікарні. Про це повідомила королева Камілла, написав королівський кореспондент Річард Палмер у X, інформує УНН.
Королева Камілла заявила сьогодні, що король "поправляється" і "робить все можливе", відновлюючись після лікування простати
Дружина монарха вийшла на публіку сама, поки Чарльз ІІІ і принцеса Уельська Кейт Міддлтон відновлюються після операцій.
Сьогодні Камілла офіційно відкрила Maggie's Royal Free, новий центр підтримки онкохворих у Королівській безкоштовній лікарні в Лондоні.
Принцеса Уельська перенесла планову операцію, "під ніж" збирається лягти й сам король Великої Британії17.01.24, 21:03 • 28078 переглядiв