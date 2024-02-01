Дружина короля розповіла про стан здоровʼя Чарльза ІІІ

Король Чарльз ІІІ відновлюється після триденного перебування в лікарні. Про це повідомила королева Камілла, написав королівський кореспондент Річард Палмер у X, інформує УНН.

Королева Камілла заявила сьогодні, що король "поправляється" і "робить все можливе", відновлюючись після лікування простати - написав кореспондент.

Дружина монарха вийшла на публіку сама, поки Чарльз ІІІ і принцеса Уельська Кейт Міддлтон відновлюються після операцій.

Сьогодні Камілла офіційно відкрила Maggie's Royal Free, новий центр підтримки онкохворих у Королівській безкоштовній лікарні в Лондоні.

Принцеса Уельська перенесла планову операцію, "під ніж" збирається лягти й сам король Великої Британії