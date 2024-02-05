Король Чарльз ІІІ вперше з’явився на публіці після операції
Київ • УНН
Король Великої Британії публічно відвідав місцеву церкву після перенесеної операції.
Король Великої Британії Чарльз ІІІ вперше публічно відвідав місцеву церкву після нещодавно перенесеної операції. Про це пише BBC, інформує УНН.
Деталі
Король Карл III відвідав церкву у свій перший публічний вихід після лікування збільшеної простати.
У неділю монарх разом із дружиною, королевою Каміллою, помахав фотокамерам під час служби в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, що в графстві Норфолк.
Доповнення
Минулого тижня він провів три ночі в приватній клініці після корекції доброякісного захворювання простати. Принцесі Уельській також зробили операцію на черевній порожнині в тій же лікарні.
Вона провела там 13 ночей після операції, і хоча деталі хірургічного втручання не розкривають, припускають, що їй знадобиться кілька місяців на відновлення. Востаннє принцеса з'явилася на публіці в церкві Святої Марії Магдалини під час щорічного різдвяного візиту королівської сім'ї.
Минулого місяця було оголошено, що вона потрапила до лікарні, але пізніше вона покинула лондонську клініку, не будучи поміченою. Поки вона відновлюватиметься, її чоловік, принц Уельський, також візьме перерву у виконанні королівських обов'язків.
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