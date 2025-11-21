Использование телефона ночью связано с повышенным риском суицидальных мыслей у взрослых - исследование
Киев • УНН
Исследование показало, что использование телефона между 23:00 и 1:00 повышает риск суицидальных мыслей, тогда как активное использование клавиатуры после полуночи его снижает. В нем приняли участие 79 взрослых, которые недавно имели суицидальные мысли.
Использование телефона ночью связано с более высоким уровнем суицидальных мыслей у взрослых из группы высокого риска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на medicalxpress.com.
Детали
Ученые провели исследование, которое длилось 28 дней и проходило поздно ночью. Для исследования были привлечены 79 взрослых, недавно имевших суицидальные мысли.
Люди, которые использовали телефоны поздно, между 23:00 и 1:00, демонстрировали более высокий риск суицидальных мыслей на следующий день, тогда как те, кто активно использовал клавиатуру после полуночи, демонстрировали более низкий риск.
Ночью суицидальные мысли или идеи часто становятся громче в голове. Только в США ежегодно более 10 миллионов взрослых имеют суицидальные мысли, поэтому очень важно распознавать как факторы, повышающие риск, так и те, которые имеют защитный эффект
Напомним
Ранее УНН сообщал, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а общий риск смерти - на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.