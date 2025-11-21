Использование телефона ночью связано с повышенным риском суицидальных мыслей у взрослых - исследование

Использование телефона ночью связано с более высоким уровнем суицидальных мыслей у взрослых из группы высокого риска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на medicalxpress.com.

Ученые провели исследование, которое длилось 28 дней и проходило поздно ночью. Для исследования были привлечены 79 взрослых, недавно имевших суицидальные мысли.

Люди, которые использовали телефоны поздно, между 23:00 и 1:00, демонстрировали более высокий риск суицидальных мыслей на следующий день, тогда как те, кто активно использовал клавиатуру после полуночи, демонстрировали более низкий риск.

Ночью суицидальные мысли или идеи часто становятся громче в голове. Только в США ежегодно более 10 миллионов взрослых имеют суицидальные мысли, поэтому очень важно распознавать как факторы, повышающие риск, так и те, которые имеют защитный эффект