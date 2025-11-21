$42.150.06
11:38 • 6038 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9902 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12904 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20495 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27456 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39756 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22402 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24863 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25219 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22450 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
11:38 • 6068 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
09:41 • 12927 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты
08:00 • 22866 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 04:07 • 39771 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
20 ноября, 15:45 • 58768 просмотра
Использование телефона ночью связано с повышенным риском суицидальных мыслей у взрослых - исследование

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Исследование показало, что использование телефона между 23:00 и 1:00 повышает риск суицидальных мыслей, тогда как активное использование клавиатуры после полуночи его снижает. В нем приняли участие 79 взрослых, которые недавно имели суицидальные мысли.

Использование телефона ночью связано с повышенным риском суицидальных мыслей у взрослых - исследование
Фото: medicalxpress.com

Использование телефона ночью связано с более высоким уровнем суицидальных мыслей у взрослых из группы высокого риска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на medicalxpress.com.

Детали

Ученые провели исследование, которое длилось 28 дней и проходило поздно ночью. Для исследования были привлечены 79 взрослых, недавно имевших суицидальные мысли.

Люди, которые использовали телефоны поздно, между 23:00 и 1:00, демонстрировали более высокий риск суицидальных мыслей на следующий день, тогда как те, кто активно использовал клавиатуру после полуночи, демонстрировали более низкий риск.

Ночью суицидальные мысли или идеи часто становятся громче в голове. Только в США ежегодно более 10 миллионов взрослых имеют суицидальные мысли, поэтому очень важно распознавать как факторы, повышающие риск, так и те, которые имеют защитный эффект

 – говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а общий риск смерти - на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
Техника
Одиночество
Карцинома
Соединённые Штаты