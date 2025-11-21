Використання телефону вночі пов'язане з підвищеним ризиком суїцидальних думок у дорослих - дослідження

Використання телефону вночі пов'язане з більш високим рівнем суїцидальних думок у дорослих з групи високого ризику. Про це повідомляє УНН з посиланням на medicalxpress.com.

Вчені провели дослідження, яке тривало впродовж 28 днів і відбувалось пізно вночі. Для дослідження були залучені 79 дорослих, що нещодавно мали суїцидальні думки.

Люди, які використовували телефони пізно, між 23:00 і 1:00, демонстрували вищий ризик суїцидальних думок наступного дня, тоді як ті, хто активно використовував клавіатуру після опівночі, демонстрували нижчий ризик.

Вночі суїцидальні думки або ідеї часто стають голоснішими в голові. Тільки в США щороку понад 10 мільйонів дорослих мають суїцидальні думки, тому дуже важливо розпізнавати як фактори, що підвищують ризик, так і ті, що мають захисний ефект