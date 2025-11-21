Використання телефону вночі пов'язане з підвищеним ризиком суїцидальних думок у дорослих - дослідження
Київ • УНН
Дослідження показало, що використання телефону між 23:00 та 1:00 підвищує ризик суїцидальних думок, тоді як активне використання клавіатури після опівночі його знижує. У ньому взяли участь 79 дорослих, які нещодавно мали суїцидальні думки.
Використання телефону вночі пов'язане з більш високим рівнем суїцидальних думок у дорослих з групи високого ризику. Про це повідомляє УНН з посиланням на medicalxpress.com.
Деталі
Вчені провели дослідження, яке тривало впродовж 28 днів і відбувалось пізно вночі. Для дослідження були залучені 79 дорослих, що нещодавно мали суїцидальні думки.
Люди, які використовували телефони пізно, між 23:00 і 1:00, демонстрували вищий ризик суїцидальних думок наступного дня, тоді як ті, хто активно використовував клавіатуру після опівночі, демонстрували нижчий ризик.
Вночі суїцидальні думки або ідеї часто стають голоснішими в голові. Тільки в США щороку понад 10 мільйонів дорослих мають суїцидальні думки, тому дуже важливо розпізнавати як фактори, що підвищують ризик, так і ті, що мають захисний ефект
Нагадаємо
