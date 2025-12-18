$42.340.15
17:59 • 26 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 2134 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 10924 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 11372 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 12877 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 20560 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 26473 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 11585 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 21419 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 18856 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Российская армия атакует мосты в Одесской области, стремясь отрезать западную часть региона от транспортных коммуникаций. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил об ударах по мостам в Затоке и Маяках.

Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"

Армия рф пытается отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, атакуя мосты. Об этом в своем Telegram написал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш", передает УНН

14 декабря противник атаковал мост в Затоке почти 40 шахедами, из которых около двух десятков попали в цель. Сегодня противник начал атаковать мост в Маяках. Они пытаются таким образом отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае 

- написал "Флэш". 

Он отметил, что Украина будет пытаться возводить паромные переправы, но они уязвимы для "шахедов". 

Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой18.12.25, 19:01 • 2154 просмотра

Кстати, я думаю, что в этом точном ударе по мосту без онлайн-управления Шахедом дело не обошлось 

- добавил Бескрестов. 

Напомним 

россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км. 

Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18.12.25, 18:13 • 1926 просмотров

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Одесская область
Шахед-136
Украина