Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"
Киев • УНН
Российская армия атакует мосты в Одесской области, стремясь отрезать западную часть региона от транспортных коммуникаций. Эксперт Сергей Бескрестнов сообщил об ударах по мостам в Затоке и Маяках.
Армия рф пытается отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, атакуя мосты. Об этом в своем Telegram написал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш", передает УНН.
14 декабря противник атаковал мост в Затоке почти 40 шахедами, из которых около двух десятков попали в цель. Сегодня противник начал атаковать мост в Маяках. Они пытаются таким образом отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае
Он отметил, что Украина будет пытаться возводить паромные переправы, но они уязвимы для "шахедов".
Кстати, я думаю, что в этом точном ударе по мосту без онлайн-управления Шахедом дело не обошлось
Напомним
россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км.
