17 мільйонів українців вже подали заявки на "зимову тисячу": скільки отримали виплати

"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 8984 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 13237 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 15543 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 21254 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 20115 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21298 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28940 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21398 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19312 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 19347 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 25663 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 14365 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 12843 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 6002 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 6596 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 13235 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 64640 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 60188 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 66733 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 39209 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 56292 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 56533 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 60297 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 95047 перегляди
17 мільйонів українців вже подали заявки на "зимову тисячу": скільки отримали виплати

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Понад 17 мільйонів українців подали заявку на "зимову тисячу", з них 13 мільйонів вже отримали виплати. Кошти можна використати до кінця червня наступного року на комунальні послуги, ліки, продукти, книги, благодійність або поштові послуги.

17 мільйонів українців вже подали заявки на "зимову тисячу": скільки отримали виплати

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що вже понад 17 мільйонів українців подали заявку на оформлення зимової тисячі, виплати вже отримали 13 млн українців, передає УНН.

Понад 17 мільйонів українців подали заявку на оформлення 1000. Зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через Дію. Виплати вже отримали 13 млн українців 

- йдеться у повідомленні.

Свириденко нагадала, що отримані кошти через Дію можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. 

Розширили строк використання коштів за заявками через Укрпошту до кінця лютого 2026. З минулого тижня зʼявилася можливість використання коштів також у продуктових мережах. Подати заявку можна до 24 грудня 

- додала прем'єрка.

Додамо

Крім того, за словами Свириденко, понад 410 тисяч людей оформили заявки на виплату 6500 гривень для вразливих категорій.

6500 гривень для вразливих категорій. Сьогодні й завтра — останні дні подачі заявок. Загалом заявку на виплату оформили понад 410 тисяч людей. Виплати вже отримали понад 272 тисячі громадян. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їх надходження - резюмувала прем'єрка.

Антоніна Туманова

