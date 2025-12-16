17 мільйонів українців вже подали заявки на "зимову тисячу": скільки отримали виплати

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що вже понад 17 мільйонів українців подали заявку на оформлення зимової тисячі, виплати вже отримали 13 млн українців, передає УНН.

Понад 17 мільйонів українців подали заявку на оформлення 1000. Зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через Дію. Виплати вже отримали 13 млн українців - йдеться у повідомленні.

Свириденко нагадала, що отримані кошти через Дію можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Розширили строк використання коштів за заявками через Укрпошту до кінця лютого 2026. З минулого тижня зʼявилася можливість використання коштів також у продуктових мережах. Подати заявку можна до 24 грудня - додала прем'єрка.

Додамо

Крім того, за словами Свириденко, понад 410 тисяч людей оформили заявки на виплату 6500 гривень для вразливих категорій.

6500 гривень для вразливих категорій. Сьогодні й завтра — останні дні подачі заявок. Загалом заявку на виплату оформили понад 410 тисяч людей. Виплати вже отримали понад 272 тисячі громадян. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після їх надходження - резюмувала прем'єрка.

