17 миллионов украинцев уже подали заявки на "зимнюю тысячу": сколько получили выплаты

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что уже более 17 миллионов украинцев подали заявку на оформление «зимней тысячи», выплаты уже получили 13 миллионов украинцев, передает УНН.

Более 17 миллионов украинцев подали заявку на оформление 1000. В частности, более 3,3 млн заявок подано на детей через «Дію». Выплаты уже получили 13 млн украинцев. - говорится в сообщении.

Свириденко напомнила, что полученные средства через «Дію» можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Продлен срок использования средств по заявкам через «Укрпочту» до конца февраля 2026 года. С прошлой недели появилась возможность использования средств также в продуктовых сетях. Подать заявку можно до 24 декабря. - добавила премьер-министр.

Кроме того, по словам Свириденко, более 410 тысяч человек оформили заявки на выплату 6500 гривен для уязвимых категорий.

6500 гривен для уязвимых категорий. Сегодня и завтра — последние дни подачи заявок. В общей сложности заявку на выплату оформили более 410 тысяч человек. Выплаты уже получили более 272 тысяч граждан. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после их поступления, — резюмировала премьер-министр.

