13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 10837 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 14510 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 16692 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 22304 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 20740 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21742 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29205 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21542 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19398 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto

15 декабря, 13:38 • 65630 просмотра
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 65630 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 61135 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 67672 просмотра
17 миллионов украинцев уже подали заявки на "зимнюю тысячу": сколько получили выплаты

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Более 17 миллионов украинцев подали заявку на "зимнюю тысячу", из них 13 миллионов уже получили выплаты. Средства можно использовать до конца июня следующего года на коммунальные услуги, лекарства, продукты, книги, благотворительность или почтовые услуги.

17 миллионов украинцев уже подали заявки на "зимнюю тысячу": сколько получили выплаты

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что уже более 17 миллионов украинцев подали заявку на оформление «зимней тысячи», выплаты уже получили 13 миллионов украинцев, передает УНН.

Более 17 миллионов украинцев подали заявку на оформление 1000. В частности, более 3,3 млн заявок подано на детей через «Дію». Выплаты уже получили 13 млн украинцев.

- говорится в сообщении.

Свириденко напомнила, что полученные средства через «Дію» можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Продлен срок использования средств по заявкам через «Укрпочту» до конца февраля 2026 года. С прошлой недели появилась возможность использования средств также в продуктовых сетях. Подать заявку можно до 24 декабря.

- добавила премьер-министр.

Добавим

Кроме того, по словам Свириденко, более 410 тысяч человек оформили заявки на выплату 6500 гривен для уязвимых категорий.

6500 гривен для уязвимых категорий. Сегодня и завтра — последние дни подачи заявок. В общей сложности заявку на выплату оформили более 410 тысяч человек. Выплаты уже получили более 272 тысяч граждан. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после их поступления, — резюмировала премьер-министр.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Энергетика
Отопление
благотворительность
Укрпочта