Кабмін оновив розрахунок вартості ремонту за програмою єВідновлення
Київ • УНН
Кабінет міністрів оновив показники середньої вартості ремонтних робіт для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення. Постанова набуває чинності з 5 січня 2026 року, що дозволить точніше враховувати актуальні ринкові ціни та збільшить суми компенсацій.
Кабінет міністрів оновив показники середньої вартості ремонтних робіт, які використовуються для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло у межах програми єВідновлення із 5 січня 2026 року. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідна постанова набирає чинності з 5 січня 2026 року. Це дозволить точніше враховувати актуальні ринкові ціни та забезпечить ефективніший ремонт житла.
Оновлення показників дозволить робити розрахунок компенсацій за пошкоджене житло відповідно до реальних ринкових цін. Комісія, як і раніше, оглядатиме житло, визначатиме масштаби пошкоджень і перелік необхідних робіт. У чек-листах, які формуватимуть після 5 січня, вартість кожного виду робіт уже буде врахована за новими цінами. Тому суми компенсацій зростуть, і люди отримають більше коштів для оплати ремонту
У відомстві повідомили, що надалі вартість робіт у чек-листі оновлюватимуть щороку - відповідно до змін на ринку.
Урядовці переглянули вартість 65 видів робіт: від покрівлі та вікон до внутрішнього оздоблення та інженерних систем. В середньому вартість робіт зросла на 27,5%.
Мінрозвитку зауважує, що граничні суми компенсацій наразі залишаються незмінними. Так, максимальна сума виплати на поточний дрібний ремонт пошкодженого житла – до 200 тис. грн, на капітальний ремонт квартир – до 350 тис. грн, а на капітальний ремонт пошкоджених приватних будинків – до 500 тис. грн.
Також розширили перелік робіт, які можуть бути враховані в компенсації - відновлення каналізації, опалення, газопостачання та електропостачання.
Нагадаємо
Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" для житла у спільній власності. Це дозволить одному зі співвласників оформити допомогу, навіть якщо інший не виходить на зв'язок.
