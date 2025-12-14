Кабмін оновив розрахунок вартості ремонту за програмою єВідновлення

$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 14421 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 24932 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 20674 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 20945 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 18867 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 14162 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15034 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14869 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13220 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13592 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 20100 перегляди
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13 грудня, 16:29 • 9938 перегляди
росія атакувала турецьке судно VIVA з олією, що прямувало до ЄгиптуVideo13 грудня, 16:40 • 4190 перегляди
Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із ПокровськаVideo13 грудня, 18:24 • 5696 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"21:44 • 9724 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 20190 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 26508 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 30298 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 40335 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 63507 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 14248 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 16026 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 21303 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 55986 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 37031 перегляди
Кабмін оновив розрахунок вартості ремонту за програмою єВідновлення

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Кабінет міністрів оновив показники середньої вартості ремонтних робіт для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення. Постанова набуває чинності з 5 січня 2026 року, що дозволить точніше враховувати актуальні ринкові ціни та збільшить суми компенсацій.

Кабмін оновив розрахунок вартості ремонту за програмою єВідновлення

Кабінет міністрів оновив показники середньої вартості ремонтних робіт, які використовуються для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло у межах програми єВідновлення із 5 січня 2026 року. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, передає УНН.

Деталі  

Зазначається, що відповідна постанова набирає чинності з 5 січня 2026 року. Це дозволить точніше враховувати актуальні ринкові ціни та забезпечить ефективніший ремонт житла.

Оновлення показників дозволить робити розрахунок компенсацій за пошкоджене житло відповідно до реальних ринкових цін. Комісія, як і раніше, оглядатиме житло, визначатиме масштаби пошкоджень і перелік необхідних робіт. У чек-листах, які формуватимуть після 5 січня, вартість кожного виду робіт уже буде врахована за новими цінами. Тому суми компенсацій зростуть, і люди отримають більше коштів для оплати ремонту

- йдеться у дописі.

У відомстві повідомили, що надалі вартість робіт у чек-листі оновлюватимуть щороку - відповідно до змін на ринку.

Урядовці переглянули вартість 65 видів робіт: від покрівлі та вікон до внутрішнього оздоблення та інженерних систем. В середньому вартість робіт зросла на 27,5%.

Мінрозвитку зауважує, що граничні суми компенсацій наразі залишаються незмінними. Так, максимальна сума виплати на поточний дрібний ремонт пошкодженого житла – до 200 тис. грн, на капітальний ремонт квартир – до 350 тис. грн, а на капітальний ремонт пошкоджених приватних будинків – до 500 тис. грн.

Також розширили перелік робіт, які можуть бути враховані в компенсації - відновлення каналізації, опалення, газопостачання та електропостачання.

Нагадаємо

Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" для житла у спільній власності. Це дозволить одному зі співвласників оформити допомогу, навіть якщо інший не виходить на зв'язок.

Як отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак: алгоритм дій від КМДА28.11.25, 16:03 • 3292 перегляди

Віта Зеленецька

Нерухомість
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Електроенергія