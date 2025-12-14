Кабмин обновил расчет стоимости ремонта по программе єВідновлення
Киев • УНН
Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення. Постановление вступает в силу с 5 января 2026 года, что позволит точнее учитывать актуальные рыночные цены и увеличит суммы компенсаций.
Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ, используемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення с 5 января 2026 года. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующее постановление вступает в силу с 5 января 2026 года. Это позволит точнее учитывать актуальные рыночные цены и обеспечит более эффективный ремонт жилья.
Обновление показателей позволит производить расчет компенсаций за поврежденное жилье в соответствии с реальными рыночными ценами. Комиссия, как и раньше, будет осматривать жилье, определять масштабы повреждений и перечень необходимых работ. В чек-листах, которые будут формироваться после 5 января, стоимость каждого вида работ уже будет учтена по новым ценам. Поэтому суммы компенсаций вырастут, и люди получат больше средств для оплаты ремонта
В ведомстве сообщили, что в дальнейшем стоимость работ в чек-листе будет обновляться ежегодно - в соответствии с изменениями на рынке.
Чиновники пересмотрели стоимость 65 видов работ: от кровли и окон до внутренней отделки и инженерных систем. В среднем стоимость работ выросла на 27,5%.
Минразвития отмечает, что предельные суммы компенсаций пока остаются неизменными. Так, максимальная сумма выплаты на текущий мелкий ремонт поврежденного жилья – до 200 тыс. грн, на капитальный ремонт квартир – до 350 тыс. грн, а на капитальный ремонт поврежденных частных домов – до 500 тыс. грн.
Также расширен перечень работ, которые могут быть учтены в компенсации - восстановление канализации, отопления, газоснабжения и электроснабжения.
Напомним
Правительство упростило порядок получения компенсаций по программе "єВідновлення" для жилья в совместной собственности. Это позволит одному из совладельцев оформить помощь, даже если другой не выходит на связь.
