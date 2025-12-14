Кабмин обновил расчет стоимости ремонта по программе єВідновлення

Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ, используемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення с 5 января 2026 года. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает УНН.

Отмечается, что соответствующее постановление вступает в силу с 5 января 2026 года. Это позволит точнее учитывать актуальные рыночные цены и обеспечит более эффективный ремонт жилья.

Обновление показателей позволит производить расчет компенсаций за поврежденное жилье в соответствии с реальными рыночными ценами. Комиссия, как и раньше, будет осматривать жилье, определять масштабы повреждений и перечень необходимых работ. В чек-листах, которые будут формироваться после 5 января, стоимость каждого вида работ уже будет учтена по новым ценам. Поэтому суммы компенсаций вырастут, и люди получат больше средств для оплаты ремонта