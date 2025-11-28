Как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак: алгоритм действий от КГГА

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Эксклюзив
13:56 • 8654 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 10514 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 9276 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 24408 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 18606 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 17151 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 30926 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19217 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17391 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 15005 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 18372 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 18828 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 21696 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 21135 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 21604 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 8654 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 13520 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 24408 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 21762 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 30926 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Село
Германия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 21981 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 39254 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 59413 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 92093 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 107081 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор

Как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак: алгоритм действий от КГГА

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Киевская городская государственная администрация разработала алгоритм получения резервных материалов для восстановления поврежденных домов. С начала 2022 года на эти цели выделено более 47 миллионов гривен.

Как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак: алгоритм действий от КГГА

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак - действует четкий алгоритм, передает УНН.

Чтобы получить резервные материалы для восстановления жилых домов и других объектов инфраструктуры, действует четкий алгоритм: необходимо подать обращение с информацией об объекте, характере и уровне повреждений, а также указать, какая именно помощь нужна 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, районные администрации собирают потребности на своем уровне и передают их городу. Подать заявку могут предприятия любой формы собственности и управления.

С начала 2022 года на восстановление поврежденных зданий столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн грн.

Контакты для получения резервных материалов – здесь.

"єВідновлення": переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное в оккупации жилье07.07.25, 14:19 • 2075 просмотров

Антонина Туманова

Киев
Военное положение
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Киев