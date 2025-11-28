Как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак: алгоритм действий от КГГА

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак - действует четкий алгоритм, передает УНН.

Чтобы получить резервные материалы для восстановления жилых домов и других объектов инфраструктуры, действует четкий алгоритм: необходимо подать обращение с информацией об объекте, характере и уровне повреждений, а также указать, какая именно помощь нужна - говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, районные администрации собирают потребности на своем уровне и передают их городу. Подать заявку могут предприятия любой формы собственности и управления.

С начала 2022 года на восстановление поврежденных зданий столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн грн.

Контакты для получения резервных материалов – здесь.

