Как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак: алгоритм действий от КГГА
Киев • УНН
Киевская городская государственная администрация разработала алгоритм получения резервных материалов для восстановления поврежденных домов. С начала 2022 года на эти цели выделено более 47 миллионов гривен.
В Киевской городской государственной администрации рассказали, как получить резервные материалы после повреждения домов в результате вражеских атак - действует четкий алгоритм, передает УНН.
Чтобы получить резервные материалы для восстановления жилых домов и других объектов инфраструктуры, действует четкий алгоритм: необходимо подать обращение с информацией об объекте, характере и уровне повреждений, а также указать, какая именно помощь нужна
Как сообщили в КГГА, районные администрации собирают потребности на своем уровне и передают их городу. Подать заявку могут предприятия любой формы собственности и управления.
С начала 2022 года на восстановление поврежденных зданий столица выделила резервных материалов на сумму более 47 млн грн.
Контакты для получения резервных материалов – здесь.
