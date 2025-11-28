Як отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак: алгоритм дій від КМДА
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація розробила алгоритм отримання резервних матеріалів для відновлення пошкоджених будинків. З початку 2022 року на ці цілі виділено понад 47 мільйонів гривень.
У Київській міській державній адміністрації розповіли, як отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак - діє чіткий алгоритм, передає УНН.
Щоб отримати резервні матеріали для відбудови житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури, діє чіткий алгоритм: необхідно подати звернення з інформацією про об’єкт, характер і рівень пошкоджень, а також зазначити, яку саме допомогу потрібно
Як повідомили у КМДА, районні адміністрації збирають потреби на своєму рівні та передають їх місту. Подати заявку можуть підприємства будь-якої форми власності та управління.
Із початку 2022 року на відновлення пошкоджених будівель столиця виділила резервних матеріалів на суму понад 47 млн грн.
Контакти для отримання резервних матеріалів – тут.
