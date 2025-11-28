$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 9300 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 10843 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 9806 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 24828 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 18826 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17245 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31172 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19249 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17415 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 15022 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Як отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак: алгоритм дій від КМДА

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Київська міська державна адміністрація розробила алгоритм отримання резервних матеріалів для відновлення пошкоджених будинків. З початку 2022 року на ці цілі виділено понад 47 мільйонів гривень.

Як отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак: алгоритм дій від КМДА

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як отримати резервні матеріали після пошкодження будинків внаслідок ворожих атак - діє чіткий алгоритм, передає УНН.

Щоб отримати резервні матеріали для відбудови житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури, діє чіткий алгоритм: необхідно подати звернення з інформацією про об’єкт, характер і рівень пошкоджень, а також зазначити, яку саме допомогу потрібно 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у КМДА, районні адміністрації збирають потреби на своєму рівні та передають їх місту. Подати заявку можуть підприємства будь-якої форми власності та управління.

Із початку 2022 року на відновлення пошкоджених будівель столиця виділила резервних матеріалів на суму понад 47 млн грн.

Контакти для отримання резервних матеріалів – тут.

"єВідновлення": переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване в окупації житло07.07.25, 14:19 • 2075 переглядiв

Антоніна Туманова

Київ
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Київ