10 млн грн для розвитку громад: оголошено переможців "Школи лідерів громад 2.0"

В умовах війни українські громади беруть на себе дедалі більше відповідальності: від підтримки ветеранів до забезпечення енергоефективності та роботи з молоддю. Саме тому розвиток локального лідерства стає критично важливим для стійкості країни. В Україні оголосили переможців "Школи лідерів громад 2.0" — освітньо-грантової програми для місцевих лідерів, які працюють над реальними змінами у своїх громадах. Загальний бюджет грантової підтримки цьогоріч становить 10 млн грн.

Проєкт реалізують компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" у партнерстві з Маріупольським державним університетом. Його мета — посилити управлінські та проєктні компетенції представників громад і допомогти перетворювати ідеї на сталі, дієві рішення, передає УНН.

Від ідеї до впровадження

До програми долучилися громади з 13 областей України. Загалом було подано 323 заявки, з яких до навчання відібрали 55 учасників. Протягом трьох місяців вони проходили навчальні модулі, працювали з менторами та готували власні ініціативи до реалізації.

У фіналі свої проєкти презентували найсильніші команди. За результатами відбору 11 ініціатив отримали грантову підтримку та вже найближчим часом почнуть впроваджуватися у громадах.

Фокус програми цього року — розвиток молоді, ветеранська політика та енергоефективність.

"Розвиток громад для МХП — це стратегічна інвестиція у стійкість країни. Ми свідомо підтримуємо не окремі ініціативи, а людей, які готові брати відповідальність і впроваджувати зміни на місцях. "Школа лідерів громад" допомагає громадам переходити від ідей до рішень, що працюють на стійкість країни", — зазначив Володимир Забела, керівник Групи регіонального розвитку МХП.

10 млн грн на умовах співфінансування

Загальний фонд підтримки програми становить 10 млн грн і надається на умовах співфінансування від 50%. Такий підхід стимулює громади залучати власні та партнерські ресурси та підсилює відповідальність за реалізацію проєктів.

"Для нас важливо не просто профінансувати ідеї, а допомогти громадам створити сталі рішення. За час навчання учасники пройшли шлях від задуму до проєкту з чіткою логікою, бюджетом і соціальним ефектом, який працюватиме і після завершення грантової підтримки", — підкреслив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Освіта як основа розвитку громад

Освітню складову програми забезпечив Маріупольський державний університет. Учасники отримали знання з проєктного менеджменту, стратегічного планування та розвитку громад в умовах війни.

"Сьогодні громадам потрібні не лише ресурси, а й знання та лідерство. "Школа лідерів громад" — це яскравий приклад ефективного партнерства освіти, бізнесу та місцевого самоврядування, яке формує людський капітал і працює на майбутнє країни", — наголосила Тетяна Марена, в.о. ректора Маріупольського державного університету.

Переможці "Школи лідерів громад 2.0"

Гранти отримали представники органів місцевого самоврядування, комунальних установ і громадського сектору з громад Черкаської, Вінницької, Київської, Львівської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Олена Хомченко (Христинівська ТГ, Черкащина) — «Модернізація культурного центру для молоді Христинівки» Катерина Прадун (Білогірська ТГ, Хмельниччина) — «“Незалежна” або інвестуй в енергію сонця» Тарас Яцунський (Золочівська ТГ, Львівщина) — «Посмішка ветерана» Яна Ханащак (Рудківська ТГ, Львівщина) — «Світло для здоров’я Рудківської громади» Олександр Подоляко (Миронівська ТГ, Київщина) — «Sun Power — енергонезалежність Миронівського академічного ліцею №2» Люба Горбенко (Тростянецька ТГ, Вінниччина) — «Енергія руху» Марина Коршун (Макарівська ТГ, Київщина) — «Дитячі посмішки у молодіжному селищі Макарів» Анна Кринична (Криворізька ТГ, Дніпропетровщина) — «Школа амбасадорів: Герої поруч» Інна Луференко (Баришівська ТГ, Київщина) — «Back2Life Hub» Наталія Горьова (Канівська ТГ, Черкащина) — «Енергоефективне освітлення Канівського медичного центру» Оксана Білозір (Брацлавська ТГ, Вінниччина) — «Тепло енергії — сила спорту»

"Школа лідерів громад 2.0" демонструє, як партнерство бізнесу, освіти та місцевого самоврядування може створювати рішення, що працюють на довгостроковий розвиток громад.