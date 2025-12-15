$42.190.08
10 млн грн для розвитку громад: оголошено переможців "Школи лідерів громад 2.0"

Київ • УНН

 • 276 перегляди

В Україні визначили переможців освітньо-грантової програми "Школа лідерів громад 2.0", що реалізується МХП та БФ "МХП-Громаді" у партнерстві з Маріупольським державним університетом. 11 проєктів з 13 областей отримали грантову підтримку на загальну суму 10 млн грн для розвитку молоді, ветеранської політики та енергоефективності.

10 млн грн для розвитку громад: оголошено переможців "Школи лідерів громад 2.0"

В умовах війни українські громади беруть на себе дедалі більше відповідальності: від підтримки ветеранів до забезпечення енергоефективності та роботи з молоддю. Саме тому розвиток локального лідерства стає критично важливим для стійкості країни. В Україні оголосили переможців "Школи лідерів громад 2.0" — освітньо-грантової програми для місцевих лідерів, які працюють над реальними змінами у своїх громадах. Загальний бюджет грантової підтримки цьогоріч становить 10 млн грн.

Проєкт реалізують компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" у партнерстві з Маріупольським державним університетом. Його мета — посилити управлінські та проєктні компетенції представників громад і допомогти перетворювати ідеї на сталі, дієві рішення, передає УНН.

Від ідеї до впровадження

До програми долучилися громади з 13 областей України. Загалом було подано 323 заявки, з яких до навчання відібрали 55 учасників. Протягом трьох місяців вони проходили навчальні модулі, працювали з менторами та готували власні ініціативи до реалізації.

У фіналі свої проєкти презентували найсильніші команди. За результатами відбору 11 ініціатив отримали грантову підтримку та вже найближчим часом почнуть впроваджуватися у громадах.

Фокус програми цього року — розвиток молоді, ветеранська політика та енергоефективність.

"Розвиток громад для МХП — це стратегічна інвестиція у стійкість країни. Ми свідомо підтримуємо не окремі ініціативи, а людей, які готові брати відповідальність і впроваджувати зміни на місцях. "Школа лідерів громад" допомагає громадам переходити від ідей до рішень, що працюють на стійкість країни", — зазначив Володимир Забела, керівник Групи регіонального розвитку МХП.

10 млн грн на умовах співфінансування

Загальний фонд підтримки програми становить 10 млн грн і надається на умовах співфінансування від 50%. Такий підхід стимулює громади залучати власні та партнерські ресурси та підсилює відповідальність за реалізацію проєктів.

"Для нас важливо не просто профінансувати ідеї, а допомогти громадам створити сталі рішення. За час навчання учасники пройшли шлях від задуму до проєкту з чіткою логікою, бюджетом і соціальним ефектом, який працюватиме і після завершення грантової підтримки", — підкреслив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Освіта як основа розвитку громад

Освітню складову програми забезпечив Маріупольський державний університет. Учасники отримали знання з проєктного менеджменту, стратегічного планування та розвитку громад в умовах війни.

"Сьогодні громадам потрібні не лише ресурси, а й знання та лідерство. "Школа лідерів громад" — це яскравий приклад ефективного партнерства освіти, бізнесу та місцевого самоврядування, яке формує людський капітал і працює на майбутнє країни", — наголосила Тетяна Марена, в.о. ректора Маріупольського державного університету.

Переможці "Школи лідерів громад 2.0"

Гранти отримали представники органів місцевого самоврядування, комунальних установ і громадського сектору з громад Черкаської, Вінницької, Київської, Львівської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

  1. Олена Хомченко (Христинівська ТГ, Черкащина) — «Модернізація культурного центру для молоді Христинівки»
    1. Катерина Прадун (Білогірська ТГ, Хмельниччина) — «“Незалежна” або інвестуй в енергію сонця»
      1. Тарас Яцунський (Золочівська ТГ, Львівщина) — «Посмішка ветерана»
        1. Яна Ханащак (Рудківська ТГ, Львівщина) — «Світло для здоров’я Рудківської громади»
          1. Олександр Подоляко (Миронівська ТГ, Київщина) — «Sun Power — енергонезалежність Миронівського академічного ліцею №2»
            1. Люба Горбенко (Тростянецька ТГ, Вінниччина) — «Енергія руху»
              1. Марина Коршун (Макарівська ТГ, Київщина) — «Дитячі посмішки у молодіжному селищі Макарів»
                1. Анна Кринична (Криворізька ТГ, Дніпропетровщина) — «Школа амбасадорів: Герої поруч»
                  1. Інна Луференко (Баришівська ТГ, Київщина) — «Back2Life Hub»
                    1. Наталія Горьова (Канівська ТГ, Черкащина) — «Енергоефективне освітлення Канівського медичного центру»
                      1. Оксана Білозір (Брацлавська ТГ, Вінниччина) — «Тепло енергії — сила спорту»

                        "Школа лідерів громад 2.0" демонструє, як партнерство бізнесу, освіти та місцевого самоврядування може створювати рішення, що працюють на довгостроковий розвиток громад. 

                        Лілія Подоляк

                        Суспільство
                        Енергетика
                        Опалення
                        Воєнний стан
                        Війна в Україні
                        Відключення світла
                        Блекаут 
                        Електроенергія
                        благодійність
                        ПрАТ МХП
                        Україна