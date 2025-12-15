10 млн грн для развития громад: объявлены победители "Школы лидеров громад 2.0"

В условиях войны украинские громады берут на себя все больше ответственности: от поддержки ветеранов до обеспечения энергоэффективности и работы с молодежью. Именно поэтому развитие локального лидерства становится критически важным для устойчивости страны. В Украине объявили победителей "Школы лидеров общин 2.0" — образовательно-грантовой программы для местных лидеров, работающих над реальными изменениями в своих общинах. Общий бюджет грантовой поддержки в этом году составляет 10 млн грн.

Проект реализуют компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в партнерстве с Мариупольским государственным университетом. Его цель — усилить управленческие и проектные компетенции представителей громад и помочь превращать идеи в устойчивые, действенные решения, передает УНН.

От идеи до внедрения

К программе присоединились громады из 13 областей Украины. Всего было подано 323 заявки, из которых к обучению отобрали 55 участников. В течение трех месяцев они проходили учебные модули, работали с менторами и готовили собственные инициативы к реализации.

В финале свои проекты представили сильнейшие команды. По результатам отбора 11 инициатив получили грантовую поддержку и уже в ближайшее время начнут внедряться в громадах.

Фокус программы этого года — развитие молодежи, ветеранская политика и энергоэффективность.

"Развитие громад для МХП — это стратегическая инвестиция в устойчивость страны. Мы сознательно поддерживаем не отдельные инициативы, а людей, которые готовы брать ответственность и внедрять изменения на местах. "Школа лидеров громад" помогает общинам переходить от идей к решениям, работающим на устойчивость страны", — отметил Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП.

10 млн грн на условиях софинансирования

Общий фонд поддержки программы составляет 10 млн грн и предоставляется на условиях софинансирования от 50%. Такой подход стимулирует громады привлекать собственные и партнерские ресурсы и усиливает ответственность за реализацию проектов.

"Для нас важно не просто профинансировать идеи, а помочь громадам создать устойчивые решения. За время обучения участники прошли путь от замысла до проекта с четкой логикой, бюджетом и социальным эффектом, который будет работать и после завершения грантовой поддержки", — подчеркнул Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Образование как основа развития громад

Образовательную составляющую программы обеспечил Мариупольский государственный университет. Участники получили знания по проектному менеджменту, стратегическому планированию и развитию громад в условиях войны.

"Сегодня громадам нужны не только ресурсы, но и знания и лидерство. "Школа лидеров громад" — это яркий пример эффективного партнерства образования, бизнеса и местного самоуправления, которое формирует человеческий капитал и работает на будущее страны", — подчеркнула Татьяна Марена, и.о. ректора Мариупольского государственного университета.

Победители "Школы лидеров громад 2.0"

Гранты получили представители органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и общественного сектора из общин Черкасской, Винницкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Елена Хомченко (Христиновская ТГ, Черкасская область) — «Модернизация культурного центра для молодежи Христиновки» Екатерина Прадун (Белогорская ТГ, Хмельницкая область) — «“Независимая” или инвестируй в энергию солнца» Тарас Яцунский (Золочевская ТГ, Львовская область) — «Улыбка ветерана» Яна Ханащак (Рудковская ТГ, Львовская область) — «Свет для здоровья Рудковской громады» Александр Подоляко (Мироновская ТГ, Киевская область) — «Sun Power — энергонезависимость Мироновского академического лицея №2» Люба Горбенко (Тростянецкая ТГ, Винницкая область) — «Энергия движения» Марина Коршун (Макаровская ТГ, Киевская область) — «Детские улыбки в молодежном поселке Макаров» Анна Криничная (Криворожская ТГ, Днепропетровская область) — «Школа амбассадоров: Герои рядом» Инна Луференко (Барышевская ТГ, Киевская область) — «Back2Life Hub» Наталья Горёва (Каневская ТГ, Черкасская область) — «Энергоэффективное освещение Каневского медицинского центра» Оксана Белозир (Брацлавская ТГ, Винницкая область) — «Тепло энергии — сила спорта»

"Школа лидеров громад 2.0" демонстрирует, как партнерство бизнеса, образования и местного самоуправления может создавать решения, работающие на долгосрочное развитие громад.