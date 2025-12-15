10 млн грн для развития громад: объявлены победители "Школы лидеров громад 2.0"

$42.190.08
49.470.05
ukenru
11:20 • 1046 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 5466 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 10878 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 13709 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 14910 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 16572 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 23400 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32333 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28577 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 38360 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
78%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сынPhoto15 декабря, 01:45 • 6516 просмотра
В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА15 декабря, 02:15 • 8748 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 19988 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 14532 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 20293 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 67031 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 83086 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 69359 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 78695 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 103248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Александр Стабб
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 17213 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 34660 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 36289 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 40878 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 75551 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
BFM TV

10 млн грн для развития громад: объявлены победители "Школы лидеров громад 2.0"

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В Украине определили победителей образовательно-грантовой программы "Школа лидеров громад 2.0", реализуемой МХП и БФ "МХП-Громаді" в партнерстве с Мариупольским государственным университетом. 11 проектов из 13 областей получили грантовую поддержку на общую сумму 10 млн грн для развития молодежи, ветеранской политики и энергоэффективности.

10 млн грн для развития громад: объявлены победители "Школы лидеров громад 2.0"

В условиях войны украинские громады берут на себя все больше ответственности: от поддержки ветеранов до обеспечения энергоэффективности и работы с молодежью. Именно поэтому развитие локального лидерства становится критически важным для устойчивости страны. В Украине объявили победителей "Школы лидеров общин 2.0" — образовательно-грантовой программы для местных лидеров, работающих над реальными изменениями в своих общинах. Общий бюджет грантовой поддержки в этом году составляет 10 млн грн.

Проект реализуют компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в партнерстве с Мариупольским государственным университетом. Его цель — усилить управленческие и проектные компетенции представителей громад и помочь превращать идеи в устойчивые, действенные решения, передает УНН.

От идеи до внедрения

К программе присоединились громады из 13 областей Украины. Всего было подано 323 заявки, из которых к обучению отобрали 55 участников. В течение трех месяцев они проходили учебные модули, работали с менторами и готовили собственные инициативы к реализации.

В финале свои проекты представили сильнейшие команды. По результатам отбора 11 инициатив получили грантовую поддержку и уже в ближайшее время начнут внедряться в громадах.

Фокус программы этого года — развитие молодежи, ветеранская политика и энергоэффективность.

"Развитие громад для МХП — это стратегическая инвестиция в устойчивость страны. Мы сознательно поддерживаем не отдельные инициативы, а людей, которые готовы брать ответственность и внедрять изменения на местах. "Школа лидеров громад" помогает общинам переходить от идей к решениям, работающим на устойчивость страны", — отметил Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП.

10 млн грн на условиях софинансирования

Общий фонд поддержки программы составляет 10 млн грн и предоставляется на условиях софинансирования от 50%. Такой подход стимулирует громады привлекать собственные и партнерские ресурсы и усиливает ответственность за реализацию проектов.

"Для нас важно не просто профинансировать идеи, а помочь громадам создать устойчивые решения. За время обучения участники прошли путь от замысла до проекта с четкой логикой, бюджетом и социальным эффектом, который будет работать и после завершения грантовой поддержки", — подчеркнул Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Образование как основа развития громад

Образовательную составляющую программы обеспечил Мариупольский государственный университет. Участники получили знания по проектному менеджменту, стратегическому планированию и развитию громад в условиях войны.

"Сегодня громадам нужны не только ресурсы, но и знания и лидерство. "Школа лидеров громад" — это яркий пример эффективного партнерства образования, бизнеса и местного самоуправления, которое формирует человеческий капитал и работает на будущее страны", — подчеркнула Татьяна Марена, и.о. ректора Мариупольского государственного университета.

Победители "Школы лидеров громад 2.0"

Гранты получили представители органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и общественного сектора из общин Черкасской, Винницкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

  1. Елена Хомченко (Христиновская ТГ, Черкасская область) — «Модернизация культурного центра для молодежи Христиновки»
    1. Екатерина Прадун (Белогорская ТГ, Хмельницкая область) — «“Независимая” или инвестируй в энергию солнца»
      1. Тарас Яцунский (Золочевская ТГ, Львовская область) — «Улыбка ветерана»
        1. Яна Ханащак (Рудковская ТГ, Львовская область) — «Свет для здоровья Рудковской громады»
          1. Александр Подоляко (Мироновская ТГ, Киевская область) — «Sun Power — энергонезависимость Мироновского академического лицея №2»
            1. Люба Горбенко (Тростянецкая ТГ, Винницкая область) — «Энергия движения»
              1. Марина Коршун (Макаровская ТГ, Киевская область) — «Детские улыбки в молодежном поселке Макаров»
                1. Анна Криничная (Криворожская ТГ, Днепропетровская область) — «Школа амбассадоров: Герои рядом»
                  1. Инна Луференко (Барышевская ТГ, Киевская область) — «Back2Life Hub»
                    1. Наталья Горёва (Каневская ТГ, Черкасская область) — «Энергоэффективное освещение Каневского медицинского центра»
                      1. Оксана Белозир (Брацлавская ТГ, Винницкая область) — «Тепло энергии — сила спорта»

                        "Школа лидеров громад 2.0" демонстрирует, как партнерство бизнеса, образования и местного самоуправления может создавать решения, работающие на долгосрочное развитие громад. 

                        Лилия Подоляк

                        Общество
                        Энергетика
                        Отопление
                        Военное положение
                        Война в Украине
                        Отключение света
                        Блэкаут
                        Электроэнергия
                        благотворительность
                        ПрАО МХП
                        Украина