В Одесі відновили тепло- та водопостачання, в області - 80 населених пунктів без світла
В Одеській області близько 80 населених пунктів залишаються без світла після масованих атак рф. В Одесі відновлено тепло- та водопостачання, тривають роботи з відновлення електропостачання.
В Одеській області після масованих атак рф без світла залишаються ще близько 80 населених пунктів. Що ж стосується Одеси, то теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, централізоване водопостачання теж повернули. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
Свириденко сьогодні заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА і відповідних служб щодо відновлення Одеси після обстрілів енергетичної інфраструктури.
Електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово
Разом з тим, за інформацією Кулеби, роботи з відновлення електропостачання в Одеській області продовжуються - без світла ще залишаються близько 80 населених пунктів. Усі бригади працюють цілодобово за затвердженим оперативним планом.
Додамо
Крім того, за даними Свириденко, тепло- та водопостачання в Одесі відновили.
Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень. Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні
За її словами, уряд тримає ситуацію на постійному контролі.
