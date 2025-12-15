В Одесі відновили тепло- та водопостачання, в області - 80 населених пунктів без світла

$42.190.08
15:05 • 834 перегляди
"До кінця дня надіємося на досягнення угоди": Умєров повідомив про реальний прогрес у переговорах зі СШАPhoto
14:54 • 1854 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 3274 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 3472 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 10929 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 12551 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15659 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18136 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19163 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20256 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться10:36
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38
Ексклюзив
13:38 • 10928 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

В Одесі відновили тепло- та водопостачання, в області - 80 населених пунктів без світла

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В Одеській області близько 80 населених пунктів залишаються без світла після масованих атак рф. В Одесі відновлено тепло- та водопостачання, тривають роботи з відновлення електропостачання.

В Одесі відновили тепло- та водопостачання, в області - 80 населених пунктів без світла

В Одеській області після масованих атак рф без світла залишаються ще близько 80 населених пунктів. Що ж стосується Одеси, то теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, централізоване водопостачання теж повернули. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

Свириденко сьогодні заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА і відповідних служб щодо відновлення Одеси після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово 

- повідомила прем'єрка.

Разом з тим, за інформацією Кулеби, роботи з відновлення електропостачання в Одеській області продовжуються - без світла ще залишаються близько 80 населених пунктів. Усі бригади працюють цілодобово за затвердженим оперативним планом.

Додамо

Крім того, за даними Свириденко, тепло- та водопостачання в Одесі відновили.

Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень. Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні 

- повідомила Свириденко.

За її словами, уряд тримає ситуацію на постійному контролі.

Менше пів мільйона споживачів на Одещині досі без світла після атаки рф, графіки в окремих регіонах - Міненерго15.12.25, 10:50 • 2250 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
Одеса