В Одесі відновили тепло- та водопостачання, в області - 80 населених пунктів без світла

В Одеській області після масованих атак рф без світла залишаються ще близько 80 населених пунктів. Що ж стосується Одеси, то теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, централізоване водопостачання теж повернули. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Свириденко сьогодні заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА і відповідних служб щодо відновлення Одеси після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово

Разом з тим, за інформацією Кулеби, роботи з відновлення електропостачання в Одеській області продовжуються - без світла ще залишаються близько 80 населених пунктів. Усі бригади працюють цілодобово за затвердженим оперативним планом.

Крім того, за даними Свириденко, тепло- та водопостачання в Одесі відновили.

Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень. Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні