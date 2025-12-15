В Одессе возобновили тепло- и водоснабжение, в области - 80 населенных пунктов без света
В Одесской области около 80 населенных пунктов остаются без света после массированных атак рф. В Одессе возобновлено тепло- и водоснабжение, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
В Одесской области после массированных атак рф без света остаются еще около 80 населенных пунктов. Что же касается Одессы, то теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, централизованное водоснабжение тоже вернули. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Свириденко сегодня заслушала доклады руководства Одесской ОВА и соответствующих служб по восстановлению Одессы после обстрелов энергетической инфраструктуры.
Электроснабжение уже восстановлено для более 180 тысяч потребителей. Работы по заживлению всех районов города продолжаются круглосуточно
Вместе с тем, по информации Кулебы, работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области продолжаются – без света еще остаются около 80 населенных пунктов. Все бригады работают круглосуточно по утвержденному оперативному плану.
Кроме того, по данным Свириденко, тепло- и водоснабжение в Одессе возобновили.
Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных. Централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено. Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется по необходимости заявками от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни
По ее словам, правительство держит ситуацию на постоянном контроле.
