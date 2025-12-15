В Одессе возобновили тепло- и водоснабжение, в области - 80 населенных пунктов без света

В Одесской области после массированных атак рф без света остаются еще около 80 населенных пунктов. Что же касается Одессы, то теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, централизованное водоснабжение тоже вернули. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Свириденко сегодня заслушала доклады руководства Одесской ОВА и соответствующих служб по восстановлению Одессы после обстрелов энергетической инфраструктуры.

Электроснабжение уже восстановлено для более 180 тысяч потребителей. Работы по заживлению всех районов города продолжаются круглосуточно

Вместе с тем, по информации Кулебы, работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области продолжаются – без света еще остаются около 80 населенных пунктов. Все бригады работают круглосуточно по утвержденному оперативному плану.

Кроме того, по данным Свириденко, тепло- и водоснабжение в Одессе возобновили.

Теплоснабжение в городе уже обеспечено во всех районах, продолжается поэтапный запуск отдельных котельных. Централизованное водоснабжение в городе полностью возвращено. Обеспечение питьевой и технической водой осуществляется по необходимости заявками от людей. На местах работают пункты несокрушимости и полевые кухни