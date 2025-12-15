Меньше полумиллиона потребителей в Одесской области до сих пор без света после атаки РФ, графики в отдельных регионах - Минэнерго

Более 430 тысяч потребителей в Одесской области остаются без света после массированной атаки РФ, из-за новых российских ударов также есть обесточивания еще в двух областях, в отдельных регионах продолжаются графики отключений, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах", - отметили в Минэнерго.

Ночью враг нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате этого - на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях - сообщили в Укрэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших от обстрелов регионах. Самой сложной остается ситуация в Одесской области, энергетическую инфраструктуру которой враг массированно атаковал в ночь на 13 декабря. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей, указали в НЭК.

В Минэнерго отметили, что Одесская область в течение выходных подверглась одной из самых массированных атак. "Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго". Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

"В течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. В Николаевской области электроснабжение уже возвращено для более 345 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Как указали в министерстве, в Днепропетровской области в результате повторного вражеского обстрела энергетического объекта ранен работник энергетической отрасли. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Потребление

Как сообщили в Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 15 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,1% выше, чем в это время предыдущего рабочего дня. Причина - меньший объем применения мер ограничения в большинстве регионов и снижение температуры воздуха на всей территории Украины.

Вчера, 14 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 12,6% выше, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина - применение меньшего объема мер ограничения потребления во всех регионах Украины.

Графики

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация постепенно улучшается - подчеркнули в Минэнерго.

В Укрэнерго указали, что ограничения действуют сегодня "в большинстве регионов Украины" - графики для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

