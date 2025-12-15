$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 3142 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 4094 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 9574 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 18209 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 27980 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 25597 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 35272 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38513 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52084 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 77104 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
Менше пів мільйона споживачів на Одещині досі без світла після атаки рф, графіки в окремих регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Понад 430 тисяч споживачів в Одеській області залишаються без світла після масованої атаки рф. Через нові російські удари є знеструмлення у Донецькій та Дніпропетровській областях, де поранено енергетика.

Менше пів мільйона споживачів на Одещині досі без світла після атаки рф, графіки в окремих регіонах - Міненерго

Понад 430 тисяч споживачів в Одеській області залишаються без світла після масованої атаки рф, через нові російські удари також є знеструмлення у ще двох областях, в окремих регіонах тривають графіки відключень, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах", - зазначили у Міненерго.

Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі в Донецькій і Дніпропетровській областях

- повідомили в Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині, енергетичну інфраструктуру якої ворог масовано атакував у ніч на 13 грудня. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, вказали у НЕК.

У Міненерго зазначили, що Одеська область впродовж вихідних зазнала однієї з наймасованіших атак. "Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго". Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", - ідеться у повідомленні.

"Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів", - повідомили у Міненерго.

Як вказали у міністерстві, на Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергетичного об’єкта поранено працівника енергетичної галузі. Постраждалого доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 15 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 7,1% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня. Причина - менший обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів та зниження температури повітря на всій території України.

Вчора, 14 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 12,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Графіки

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується

- наголосили у Міненерго.

В Укренерго вказали, що обмеження діють сьогодні "у більшості регіонів України" - графіки для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення. 

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

