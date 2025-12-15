Менше пів мільйона споживачів на Одещині досі без світла після атаки рф, графіки в окремих регіонах - Міненерго

Понад 430 тисяч споживачів в Одеській області залишаються без світла після масованої атаки рф, через нові російські удари також є знеструмлення у ще двох областях, в окремих регіонах тривають графіки відключень, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах", - зазначили у Міненерго.

Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі в Донецькій і Дніпропетровській областях - повідомили в Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині, енергетичну інфраструктуру якої ворог масовано атакував у ніч на 13 грудня. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів, вказали у НЕК.

У Міненерго зазначили, що Одеська область впродовж вихідних зазнала однієї з наймасованіших атак. "Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго". Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", - ідеться у повідомленні.

"Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів", - повідомили у Міненерго.

Як вказали у міністерстві, на Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергетичного об’єкта поранено працівника енергетичної галузі. Постраждалого доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 15 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 7,1% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня. Причина - менший обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів та зниження температури повітря на всій території України.

Вчора, 14 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на 12,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Графіки

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується - наголосили у Міненерго.

В Укренерго вказали, що обмеження діють сьогодні "у більшості регіонів України" - графіки для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК