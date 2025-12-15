$42.270.00
49.520.00
ukenru
21:34 • 6678 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 12787 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 13046 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 22288 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 31439 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 47819 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 73083 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50521 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 46397 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38002 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА

Київ • УНН

 • 48 перегляди

На Одещині тривають стабілізаційні заходи після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Усі служби працюють цілодобово, а пункти незламності відвідали майже 19 тисяч людей.

На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА

В Одеській області тривають стабілізаційні заходи після масованих російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, усі служби працюють у посиленому та цілодобовому режимі. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

У своєму Telegram-каналі Олег Кіпер написав, що в області функціонують пункти незламності, які за добу відвідали майже 19 тисяч людей.

На Одещині тривають стабілізаційні заходи після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Пункти незламності працюють по всій області. За добу їх відвідало близько 19 тисяч людей, з них 13 840 - в Одесі. У пунктах люди мають змогу зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу

- йдеться у дописі.

Він наголосив, що робота триває цілодобово. Усі служби зосереджені на тому, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити необхідні послуги для усіх мешканців області.

Очільник Одеської ОВА запевнив, що для населення в наявності продукти і вода, а хлібозаводи працюють в штатному режимі. 

Продукти і вода є. Хліб у магазинах у повному асортименті, ціни без змін, хлібозаводи працюють в штатному режимі. Питна бутильована вода в торгівельних мережах наявна, підвищеного попиту немає. Полиці наповнені бутильованою питною водою навіть в невеликих торгівельних мережах. На базі магазинів у посиленому режимі також працюють пункти незламності

- зазначив очільник Одеської ОВА.

Також фінансова система стабільна. PowerBanking функціонує. Банківські установи, які не працювали через вихідні дні, у понеділок відновлять роботу на генераторах.

Окрім цього, є і пальне. Спостерігаються невеликі черги, але вони повʼязані з заправкою каністр для генераторів. На АЗС організовано підвіз палива, можливі короткі технічні перерви для обслуговування власних генераторів.

Між тим, зауважив Кіпер, робота електротранспорту в місті тимчасово зупинена.

Пасажирів перевозять автобуси. На понеділок заплановано роботу трьох додаткових соціальних маршрутів (10 автобусів) та 12 додаткових автобусів на регулярних маршрутах міста

- наголосив він. 

Медична допомога надається в повному обсязі. Розгорнуті додаткові пункти медичної підтримки у всіх закладах охорони здоров’я. Пацієнти, які потребують життєво необхідних ліків та допомоги, забезпечені постійним медичним супроводом. Екстрена медична допомога та служба крові області працюють в штатному режимі. При Департаменті охорони здоров’я ОВА розгорнуто та працює штаб оперативного реагування.

Перебої зі світлом, більшість Одеси без тепла та води: показали наслідки однієї з наймасованіших атак рф на Одещину13.12.25, 08:30 • 3966 переглядiв

"Санітарно епідеміологічна ситуація контрольована. Якість питної води відповідає нормам. Загальний рівень інфекційної захворюваності відповідає середнім сезонним показникам та не перевищує епідемічних порогів. Посилений моніторинг триває. Через офіційні канали поширено рекомендації щодо гігієни, безпечної води та харчування", - додав Кіпер.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня росія атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області. Внаслідок обстрілу 90 тисяч родин залишилися без світла, було пошкоджено 20 підстанцій.

Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак13.12.25, 15:29 • 7440 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоУНН-Одеса
