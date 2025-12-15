На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА

В Одеській області тривають стабілізаційні заходи після масованих російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, усі служби працюють у посиленому та цілодобовому режимі. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

У своєму Telegram-каналі Олег Кіпер написав, що в області функціонують пункти незламності, які за добу відвідали майже 19 тисяч людей.

На Одещині тривають стабілізаційні заходи після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Пункти незламності працюють по всій області. За добу їх відвідало близько 19 тисяч людей, з них 13 840 - в Одесі. У пунктах люди мають змогу зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу - йдеться у дописі.

Він наголосив, що робота триває цілодобово. Усі служби зосереджені на тому, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити необхідні послуги для усіх мешканців області.

Очільник Одеської ОВА запевнив, що для населення в наявності продукти і вода, а хлібозаводи працюють в штатному режимі.

Продукти і вода є. Хліб у магазинах у повному асортименті, ціни без змін, хлібозаводи працюють в штатному режимі. Питна бутильована вода в торгівельних мережах наявна, підвищеного попиту немає. Полиці наповнені бутильованою питною водою навіть в невеликих торгівельних мережах. На базі магазинів у посиленому режимі також працюють пункти незламності - зазначив очільник Одеської ОВА.

Також фінансова система стабільна. PowerBanking функціонує. Банківські установи, які не працювали через вихідні дні, у понеділок відновлять роботу на генераторах.

Окрім цього, є і пальне. Спостерігаються невеликі черги, але вони повʼязані з заправкою каністр для генераторів. На АЗС організовано підвіз палива, можливі короткі технічні перерви для обслуговування власних генераторів.

Між тим, зауважив Кіпер, робота електротранспорту в місті тимчасово зупинена.

Пасажирів перевозять автобуси. На понеділок заплановано роботу трьох додаткових соціальних маршрутів (10 автобусів) та 12 додаткових автобусів на регулярних маршрутах міста - наголосив він.

Медична допомога надається в повному обсязі. Розгорнуті додаткові пункти медичної підтримки у всіх закладах охорони здоров’я. Пацієнти, які потребують життєво необхідних ліків та допомоги, забезпечені постійним медичним супроводом. Екстрена медична допомога та служба крові області працюють в штатному режимі. При Департаменті охорони здоров’я ОВА розгорнуто та працює штаб оперативного реагування.

"Санітарно епідеміологічна ситуація контрольована. Якість питної води відповідає нормам. Загальний рівень інфекційної захворюваності відповідає середнім сезонним показникам та не перевищує епідемічних порогів. Посилений моніторинг триває. Через офіційні канали поширено рекомендації щодо гігієни, безпечної води та харчування", - додав Кіпер.

У ніч на 12 грудня росія атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області. Внаслідок обстрілу 90 тисяч родин залишилися без світла, було пошкоджено 20 підстанцій.

