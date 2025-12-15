В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА

В Одесской области продолжаются стабилизационные мероприятия после массированных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, все службы работают в усиленном и круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Подробности

В своем Telegram-канале Олег Кипер написал, что в области функционируют пункты несокрушимости, которые за сутки посетили почти 19 тысяч человек.

В Одесской области продолжаются стабилизационные мероприятия после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Пункты несокрушимости работают по всей области. За сутки их посетило около 19 тысяч человек, из них 13 840 - в Одессе. В пунктах люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить помощь - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что работа продолжается круглосуточно. Все службы сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить необходимые услуги для всех жителей области.

Глава Одесской ОВА заверил, что для населения в наличии продукты и вода, а хлебозаводы работают в штатном режиме.

Продукты и вода есть. Хлеб в магазинах в полном ассортименте, цены без изменений, хлебозаводы работают в штатном режиме. Питьевая бутилированная вода в торговых сетях имеется, повышенного спроса нет. Полки наполнены бутилированной питьевой водой даже в небольших торговых сетях. На базе магазинов в усиленном режиме также работают пункты несокрушимости - отметил глава Одесской ОВА.

Также финансовая система стабильна. PowerBanking функционирует. Банковские учреждения, которые не работали из-за выходных дней, в понедельник возобновят работу на генераторах.

Кроме этого, есть и топливо. Наблюдаются небольшие очереди, но они связаны с заправкой канистр для генераторов. На АЗС организован подвоз топлива, возможны короткие технические перерывы для обслуживания собственных генераторов.

Между тем, заметил Кипер, работа электротранспорта в городе временно остановлена.

Пассажиров перевозят автобусы. На понедельник запланирована работа трех дополнительных социальных маршрутов (10 автобусов) и 12 дополнительных автобусов на регулярных маршрутах города - подчеркнул он.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Развернуты дополнительные пункты медицинской поддержки во всех учреждениях здравоохранения. Пациенты, нуждающиеся в жизненно необходимых лекарствах и помощи, обеспечены постоянным медицинским сопровождением. Экстренная медицинская помощь и служба крови области работают в штатном режиме. При Департаменте здравоохранения ОВА развернут и работает штаб оперативного реагирования.

Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируемая. Качество питьевой воды соответствует нормам. Общий уровень инфекционной заболеваемости соответствует средним сезонным показателям и не превышает эпидемических порогов. Усиленный мониторинг продолжается. Через официальные каналы распространены рекомендации по гигиене, безопасной воде и питанию", - добавил Кипер.

Напомним

В ночь на 12 декабря россия атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области. В результате обстрела 90 тысяч семей остались без света, было повреждено 20 подстанций.

Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак