Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак

В Одессе коммунальщики ликвидировали последствия вражеской атаки рф по городу. Сейчас проходит обследование поврежденных объектов, и тогда будет известно, когда в городе будет тепло, вода и свет. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака и Одесской ОВА Олега Кипера.

Коммунальщики ликвидировали негативные последствия, которые есть. Пока проходит обследование, результаты будут немного позже, и тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и с водой. В городе развернуто 428 пунктов несокрушимости, которые будут работать круглосуточно. В городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. По состоянию на сейчас организовано 16 пунктов раздачи воды, к вечеру планируют развернуть еще 32 таких пункта - сказал Лысак.

Он добавил, что работу пунктов несокрушимости и бюветов с питьевой водой продлили до 22:00.

В свою очередь Кипер отметил, что в Одессу для обеспечения водой привлекли помощь из других областей.

Из 6–7 регионов уже везут питьевую воду. Машины по загрузке выезжают, чтобы резерв был на всякий случай. Мы его хотим накапливать - добавил Кипер.

Он также отметил, что уже найдены технические решения, которые позволили вернуть свет для 40 тысяч жителей Одесской области.

В области нет проблем с бутилированной водой. Торговые сети предупреждены еще с утра, склады имеют достаточный запас, дополнительные заказы у производителей уже оформлены. Ситуация с горючим на АЗС стабильная. Поставки осуществляются в полном объеме, дефицита нет. Очереди на отдельных заправках вызваны исключительно ажиотажным спросом - отметил Кипер.

Напомним

рф атаковала энергетику в 5 областях, под ударом российских ракет и дронов всю ночь была Одесская область, где часть Одессы без света, тепла и воды, а в порту загорелись зернохранилища, Херсон и часть Николаевщины также без электричества.