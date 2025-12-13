$42.270.00
13:58 • 1426 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 2964 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 4792 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 9478 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 11812 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 11209 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 11854 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 6894 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37 • 6902 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16871 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Коммунальщики Одессы ликвидировали последствия вражеской атаки, продолжается обследование поврежденных объектов для определения сроков восстановления тепла, воды и света. В городе развернуто 428 пунктов несокрушимости, работают 16 бюветов и 16 пунктов раздачи воды, еще 32 планируют развернуть к вечеру.

Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак

В Одессе коммунальщики ликвидировали последствия вражеской атаки рф по городу. Сейчас проходит обследование поврежденных объектов, и тогда будет известно, когда в городе будет тепло, вода и свет. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака и Одесской ОВА Олега Кипера.

Коммунальщики ликвидировали негативные последствия, которые есть. Пока проходит обследование, результаты будут немного позже, и тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и с водой. В городе развернуто 428 пунктов несокрушимости, которые будут работать круглосуточно. В городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. По состоянию на сейчас организовано 16 пунктов раздачи воды, к вечеру планируют развернуть еще 32 таких пункта

- сказал Лысак.

Он добавил, что работу пунктов несокрушимости и бюветов с питьевой водой продлили до 22:00.

В свою очередь Кипер отметил, что в Одессу для обеспечения водой привлекли помощь из других областей.

Из 6–7 регионов уже везут питьевую воду. Машины по загрузке выезжают, чтобы резерв был на всякий случай. Мы его хотим накапливать

- добавил Кипер.

Он также отметил, что уже найдены технические решения, которые позволили вернуть свет для 40 тысяч жителей Одесской области.

В области нет проблем с бутилированной водой. Торговые сети предупреждены еще с утра, склады имеют достаточный запас, дополнительные заказы у производителей уже оформлены. Ситуация с горючим на АЗС стабильная. Поставки осуществляются в полном объеме, дефицита нет. Очереди на отдельных заправках вызваны исключительно ажиотажным спросом

- отметил Кипер.

Напомним

рф атаковала энергетику в 5 областях, под ударом российских ракет и дронов всю ночь была Одесская область, где часть Одессы без света, тепла и воды, а в порту загорелись зернохранилища, Херсон и часть Николаевщины также без электричества.

Павел Башинский

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сергей Лысак
Николаевская область
Олег Кипер
Украина
Одесса
Херсон