Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны — глава ГВА Лысак
Киев • УНН
Коммунальщики Одессы ликвидировали последствия вражеской атаки, продолжается обследование поврежденных объектов для определения сроков восстановления тепла, воды и света. В городе развернуто 428 пунктов несокрушимости, работают 16 бюветов и 16 пунктов раздачи воды, еще 32 планируют развернуть к вечеру.
В Одессе коммунальщики ликвидировали последствия вражеской атаки рф по городу. Сейчас проходит обследование поврежденных объектов, и тогда будет известно, когда в городе будет тепло, вода и свет. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака и Одесской ОВА Олега Кипера.
Коммунальщики ликвидировали негативные последствия, которые есть. Пока проходит обследование, результаты будут немного позже, и тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и с водой. В городе развернуто 428 пунктов несокрушимости, которые будут работать круглосуточно. В городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. По состоянию на сейчас организовано 16 пунктов раздачи воды, к вечеру планируют развернуть еще 32 таких пункта
Он добавил, что работу пунктов несокрушимости и бюветов с питьевой водой продлили до 22:00.
В свою очередь Кипер отметил, что в Одессу для обеспечения водой привлекли помощь из других областей.
Из 6–7 регионов уже везут питьевую воду. Машины по загрузке выезжают, чтобы резерв был на всякий случай. Мы его хотим накапливать
Он также отметил, что уже найдены технические решения, которые позволили вернуть свет для 40 тысяч жителей Одесской области.
В области нет проблем с бутилированной водой. Торговые сети предупреждены еще с утра, склады имеют достаточный запас, дополнительные заказы у производителей уже оформлены. Ситуация с горючим на АЗС стабильная. Поставки осуществляются в полном объеме, дефицита нет. Очереди на отдельных заправках вызваны исключительно ажиотажным спросом
Напомним
рф атаковала энергетику в 5 областях, под ударом российских ракет и дронов всю ночь была Одесская область, где часть Одессы без света, тепла и воды, а в порту загорелись зернохранилища, Херсон и часть Николаевщины также без электричества.